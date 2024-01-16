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Фигурное катание

Сегодня, 16:45

Траньков: «Мне будет интересно посмотреть на Тутберидзе в роли наставника в шоу «Большие девочки»

Транькову признался, что ему интересно посмотреть на Тутберидзе в шоу «Большие девочки»
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Максим Траньков и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал участие тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в телевизионном реалити-шоу.

Тутберидзе будет новой ведущей реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница», в котором полные девушки в течение трех месяцев проходят психологические и физические испытания, чтобы обрести стройное тело.

«Для меня это не сюрприз. Классно, мне будет интересно посмотреть на Этери Георгиевну в роли наставника в шоу. Тутберидзе даст участницам то, что практически любой тренер мог бы дать, — это прежде всего дисциплина, целеустремленность и достижение результата», — цитирует Транькова ТАСС.

49-летняя Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка олимпийских игр Евгения Медведева и другие девушки. Совместно с Максимом Траньковым она привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям Игр 2022 года.

Источник: ТАСС
Максим Траньков
Этери Тутберидзе
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