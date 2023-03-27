Чемпионка мира Каташинская: «Валиева могла бы победить с номером Wednesday в турнире по шоу-программам»

Трехкратная чемпионка мира по бальным танцам Марина Каташинская в интервью «СЭ» считает, что олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева смогла бы победить в турнире по шоу-программам с номером Wednesday.

— Если отойти от турнира по шоу-программам, то в этом сезоне всех восхитила программа Wednesday Камилы Валиевой.

— Камила уловила тренд, надо быть в духе времени, чтобы тебя обсуждали. Здесь было нужное время, нужное место, нужный образ. Удалось блеснуть своим именем, несмотря на сложную ситуацию, смогла показать классный номер и что она на плаву. Думаю, она могла бы выиграть с такой программой в турнире по шоу-программам — это шоу в чистом виде.

Полное интервью Марины и Артемия Каташинских «СЭ» здесь