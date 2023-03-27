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Фигурное катание

Сегодня, 16:32

Тарасова назвала ерундой слова Губановой про рукоприкладство: «Пусть лучше катается, чтобы не было стыдно!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова фигуристки Анастасии Губановой о рукоприкладстве в детском фигурном катании.

«Хватит говорить ерунду! Тем более Губановой! Если она видела рукоприкладство, чего сразу не сказала? Чего говорить через несколько лет, когда это выгодно? Ей не о чем говорить?! Пусть лучше катается, чтобы не было стыдно!» — сказала Тарасова «СЭ».

Губанова всю жизнь тренировалась в России, но сменила спортивное гражданство и в январе 2023 года стала чемпионкой Европы под флагом Грузии.

Анастасия Губанова. Чемпионка Европы Губанова: «Я видела рукоприкладство в отношении детей в фигурном катании. Это неправильно»
Фигурное катание
Анастасия Губанова
Татьяна Тарасова
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