Тренер Гончаренко сожалеет, что Туктамышева пропустит сезон

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на новость о решении фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 и сосредоточиться на выступлении в шоу.

В среду, 18 октября агентство РИА «Новости» сообщило, что 26-летняя спортсменка пропустит сезон-2023/24 и сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

«Вернуться будет тяжело. Лиза — очень опытный спортсмен, выступает достаточно давно. За счет шоу она зачастую и готовится, я от нее такое слышала. Думаю, что при желании все будет возможно. Очень жаль, что она пропускает сезон, я бы хотела Лизу видеть», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия этапа «Гран-при России» в Омске, которое состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.