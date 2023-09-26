Тренер Соколовская рассказала о переходе фигуристки Самоделкиной в группу Плющенко

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская считает, что фигуристка Софья Самоделкина сделала прекрасный выбор, перейдя в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом. Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб Евгения Плющенко», — приводит слова Соколовской ТАСС.

В августе этого года стало известно, что Самоделкина получила гражданство Казахстана. В пресс-службе Казахстанского союза конькобежцев назвали это инициативой самой спортсменки.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре.