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Фигурное катание

27 сентября, 14:48

Тарасова — о Дэвис и Смолкине: «Мне это уже осточертело! Они первая пара, что ли?»

Тарасова прокомментировала то, что дочь Тутберидзе заявлена на этапы «Гран-при России»
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» то, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступит на этапах «Гран-при России» в Перми и Москве.

«Мне это уже осточертело! Они первая пара, что ли? Они еще не катались, а уже первая пара! Что вас так это беспокоит? И кто думал, что они будут выступать за другую страну? И если бы у тех, кто это пишет, была голова и мозги... Дэвис и Смолкин в этом году ни за кого не смогут выступать, кроме нас. Но вот если они решат пропустить турнир, то это уже другой вопрос», — сказала Тарасова «СЭ».

4-й этап «Гран-при России» пройдет в Москве с 11 по 13 ноября, 6-й этап — в Перми с 25 по 27 ноября.

Ранее американский журналист Дэйва Лиза сообщал, что Дэвис и Смолкин могут перейти в Федерацию фигурного катания США. Позже фигуристы опровергли эту информацию.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Татьяна Тарасова
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