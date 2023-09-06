Тренер Тихонов допустил уход из спорта Тарасовой и Морозова

Чемпион мира и тренер Алексей Тихонов допустил возможный отказ его подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова от спортивных соревнований.

— По поводу Тарасовой/Морозова — уже можно говорить, что они не вернутся? В списках на прокатах их нет.

— Это лучше у самих ребят спрашивать. У меня нет четкой информации по поводу Жени и Володи, все, что я знаю, — они катались у Татьяны Навки в Сочи, сейчас катаются в «Письмах любви» Ильи Авербуха, там очень ярко выступают. Они такие звезды в шоу, чему я несказанно рад. Захотят ли они вернуться к невероятно сложному тренировочному процессу, который выматывает не только физически, но и эмоционально?

— И не так оплачивается.

— Да-да. Не знаю, захотят ли. Пауза ли это или... Посмотрим.