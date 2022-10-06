Туктамышева сообщила, что может отказаться от шоу ради выступления на этапах «Гран-при»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, что может отказаться от шоу ради выступления на этапах «Гран-при».

— Как планируете все успевать? У вас и шоу, и этапы российской «Гран-при». Где-то даже совпадают по датам.

— Видимо, где-то придется отказаться. Я даже планировала откатать в начале дня, в конце — шоу. Но это невозможно физически, мне будет очень тяжело. Но пока справляюсь, это хотя бы интересно. И хорошо отвлекает: ты работаешь, работаешь.

— Позвольте уточнить, отказаться же от шоу?

— Ну конечно от шоу. Там же «Гран-при». (Улыбается) Не получится от «Гран-при» отказаться.

Сегодня, 6 сентября, Туктамышева выступила на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Она вышла на лед по 28-м номером.