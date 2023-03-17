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Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Турнир по шоу-программам по фигурному катанию: время начала и где смотреть прямую трансляцию 18 марта

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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18 марта на арене «Мегаспорт» в Москве пройдет турнир по шоу-программам по фигурному катанию под названием «Русский вызов». Мероприятие начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция соревнований по шоу-программам будет доступна в прямом эфире на Первом канале. Она начнется в 17.15.

Ранее, 16 марта, стал известен порядок выступлений спортсменов. Откроет турнир Макар Игнатов, а последней выступит Алина Загитова.

Как сообщается в пресс-релизе турнира, победители турнира получат 5 миллионов рублей. За второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион.

Фигурное катание
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