0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:31

Полиция задержала мошенника, укравшего у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

В Кирове сотрудники полиции задержали мошенника, укравшего у серебряного призера Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, задержанным оказался 30-летний Николай Кощеев. Он был арестован и в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

18 января стало известно, что Тарасова лишилась 780 тысяч рублей, переведя их телефонным аферистам, которые звонили ей под видом следователя и работника Центробанка. Девушке сказали, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет, что она и сделала.

После этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но она обратилась в полицию.

Евгения Тарасова и&nbsp;Усэйн Болт. Мошенники обманули фигуристку сборной России и самого Усэйна Болта. Звезды потеряли большие деньги

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
1
Обсудить
Читайте также
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Костомарову поменяли схему лечения для улучшения состояния