Тутберидзе — о судействе: «Несправедливости и нам хватало, но наша команда не позволяла себе обсуждать результаты»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение, что жалобы на судейство бессмысленны и отвлекают от соревновательного настроя.

«Не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту, — цитирует ТАСС Тутберидзе. — Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет конечно же более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.

И так скандал за скандалом — там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона, отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности".

Тутберидзе была удостоена ордена Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.