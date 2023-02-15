Ученик Плющенко Никита Сарновский рассказал о конкуренции с братом

Ученик Евгения Плющенко Никита Сарновский ответил на вопрос о конкуренции со своим братом Кириллом, который также занимается в академии «Ангелы Плющенко», а также рассказал, как пережил проблемы из-за быстрого роста.

На юниорском первенстве России в Перми Никита Сарновский набрал 80,90 балла за прокат в короткой программе, в то время как у его брата Кирилла 76,53 балла.

«Евгений Викторович сказал, что я молодец, что завтра еще прокат, сейчас надо хорошенько отдохнуть, а завтра прийти настроенным. Конкуренция с братом? Есть (смеется). Не сравниваем, кто сколько баллов набрал. За кого больше переживает мама? Не знаю.

Перерос брата по росту? Да, за последние полтора года. Когда была травма, я вырос, сидел полтора месяца. За это время мне было комфортно», — сказал Сарновский.

Никите Сарновскому 15 лет, его брат Кирилл старше на полтора года.