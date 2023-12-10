В Федерации фигурного катания поддержали перенос соревнований из Москвы в регионы

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев в разговоре с «СЭ» высказался о географии соревнований.

— Стоит ли чаще проводить соревнования в регионах? Уезжать из Москвы?

— Да, согласен. Я поздравил министра спорта, сейчас же все будут искать на карте, где Калуга, как раньше другие города. (смеется) Такие события делают большую рекламу месту проведения. География стартов должна расширяться, это правда, у нас для этого есть все условия. И очень приятно, что сейчас появляются спортсмены не только из Москвы и Петербурга. А есть и из регионов.

— Но Москва и Питер же все равно доминируют.

— Они доводят спортсменов до пика. Но то, что наш резерв в плане новых регионов и дворцов растет — это позитивный момент. Даже в плане новых тренеров, это самое важное.

— Нам нужно пытаться оставить людей в регионах и расширять географию школ? Или пусть все равно едут в Москву и Питер?

— Желательно, чтобы регионов было больше представлено. Они сами ревностно относятся к тому, что вроде бы только появился у них спортсмен, выигрывает, прославляет имя города — и вдруг тренеры в Москве или Питере его или ее забирают. Им обидно. Я сторонник того, чтобы вместе с этими спортсменами росли и тренеры. Но мне кажется, у нас к этому идет, — сказал Писеев.