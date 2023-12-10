Тарасова: «Мы смогли сохранить качество фигурного катания. Продолжаем расти даже под таким прессом!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российское фигурное катание продолжает развиваться, несмотря на отстранение от международных соревнований.

С 13 октября по 27 ноября в России прошли шесть этапов «Гран-при», которые приняли Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Финал «Гран-при» состоится весной 2024 года.

«За этот год мы смогли сохранить качество нашего фигурного катания без международных соревнований. Очень плохо, что мы без международных соревнований, но мы смогли сохранить качество и продолжаем развиваться! Я смотрю все соревнования и могу подтвердить, что мы не сломались и продолжаем расти даже под таким прессом. А когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее», — цитирует Тарасову Sport24.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.