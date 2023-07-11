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Допинг

Сегодня, 13:43

В ФФККР отреагировали на желание НОК Южной Кореи расследовать допинг-историю Сотниковой

Дарья Алексеева
Корреспондент
Аделина Сотникова.
Фото Ксения Нуртдинова
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Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал «СЭ» желание НОК Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю россиянки Аделины Сотниковой.

«У Сотниковой никогда не было положительной допинг пробы», — сказал Коган «СЭ».

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой.

Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

Фигурное катание
Аделина Сотникова
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