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Допинг

Сегодня, 13:23

В РУСАДА прокомментировали начало слушаний по делу Валиевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что сроки вынесения решения по делу фигуристки Камилы Валиевой станут понятны 28 сентября.

«Мы не можем комментировать, что происходит, — цитирует Логинову ТАСС. — Вчера был первый день слушаний, от нас присутствуют наш адвокат Грэм Артур и сотрудники отдела обработки результатов РУСАДА. Пока другой информации предоставить не можем. Когда ждать решения? Пока сказать не могу, завтра будет понятно, будет зависеть от того, как идет ход слушаний».

Ранее представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд заявил, что ожидает от Спортивного арбитражного суда (CAS) справедливого решение по делу Валиевой.

Слушания в CAS начались 26 сентября и должны завершиться 28 сентября. Они проходят в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне в закрытом формате. 17-летняя фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

Камила Валиева. Суд по «делу Валиевой»: где пройдет и когда все это закончится?

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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