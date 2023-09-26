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Сегодня, 17:27

Милохин рассказал об отношениях с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даня Милохин и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Блогер Даня Милохин высказался об отношениях с российской фигуристкой Евгений Медведевой на шоу «Ледниковый период».

«Как будто в начале было что-то. Но в какой-то момент с моей стороны переломилась вся эта тема. Мы стали просто сниматься вместе, тренироваться. Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прямо любви-любви не было», — сказал Милохин в интервью Youtube-каналу «Мадонна Мур».

Пара вместе выступала в проекте, но через несколько выпусков блогер покинул проект. Вместе с Медведевой стал выступать актер Федот Федотов.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Евгения Медведева. Биография Евгении Медведевой: карьера и жизнь после спорта

Фигурное катание
Евгения Медведева
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