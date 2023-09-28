ВАДА продолжает настаивать на 4-летней дисквалификации Валиевой

ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — цитирует ТАСС пресс-служба ВАДА.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября. В CAS заявили, что необходимо подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон.

После командного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба 17-летней фигуристку, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. На Олимпиаде Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль, но церемония награждения призеров командного турнира была отложена до полного окончания расследования.