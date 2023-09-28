В РУСАДА заявили, что не могут комментировать слушания по делу Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не могут комментировать слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

По итогам слушаний CAS в Лозанне по делу Валиевой, которые прошли с 26 по 28 сентября, было принято решение подготовить дополнительную документацию. Слушания перенесли на 9 и 10 ноября.

28 сентября РИА Новости сообщало, что информирование Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением.