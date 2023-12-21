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Сегодня, 14:57

Валуев назвал Костомарова спортсменом года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боксер и действующий депутат Госдумы Николай Валуев назвал олимпийского чемпиона Романа Костомарова спортсменом года.

«Несмотря на все достижения российских атлетов, спортсмен этого года — Роман Костомаров. Он герой, который проявил подвиг в преодолении трудностей после болезни. Показал, что у него есть характер», — приводит слова Валуева Sport24.

В начале 2023 года 46-летнего Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря спортсмен впервые вышел на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-606180-valuyev-sportsmen-goda-roman-kostomarov-on-geroy-kotoryy-proyavil-podvig-v-preodolenii-trudnostey
Фигурное катание
Николай Валуев
Роман Костомаров
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