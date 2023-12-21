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Сегодня, 11:50

ВЦИОМ: Костомаров признан спортсменом года в России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал лучшим спортсменом года в России согласно опросу ВЦИОМ, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, за фигуриста проголосовало 8 процентов респондентов. На втором месте — Камила Валиева (5 процентов голосов), далее в рейтинге расположились лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, получившие по 2 процента голосов.

72 процента респондентов затруднились с ответом.

В начале 2023 года 46-летнего Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря спортсмен впервые вышел на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха.

Источник: РИА «Новости»
Александр Овечкин
Александр Большунов
Александра Трусова
Евгения Медведева
Камила Валиева
Роман Костомаров
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