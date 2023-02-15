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Сегодня, 11:00

Врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова после ночного ухудшения

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Врачам удалось стабилизировать состояние фигуриста Романа Костомарова, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация о том, что в ночь на 15 февраля спортсмену резко стало хуже после ампутации кистей рук. Сообщалось, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду сильно поднялась температура, он не в состоянии дышать самостоятельно из-за фиброза левого легкого. До утра 15 февраля он должен был пробыть под седацией.

Как утверждает источник, к утру 15 февраля врачи смогли стабилизировать состояние Костомарова, наблюдаются небольшие улучшения. Предполагается, что причины ухудшения — реакция организма фигуриста на осложнения и операции.

7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали стопу, 14 февраля стало известно, что ему удалили кисти рук.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Роман Костомаров. Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости

Источник: https://iz.ru/1470368/2023-02-15/sostoianie-kostomarova-slegka-stabilizirovalos-posle-nochnogo-ukhudsheniia?main_click
Фигурное катание
Роман Костомаров
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