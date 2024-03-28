Ягудин рассказал, как едва не вышел на лед на чемпионате России по прыжкам

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» рассказал, что мог принять участие в командном чемпионате России по прыжкам в январе 2024 года.

«Для меня, человека с одним турниром в сезоне, «Русским вызовом», цена ошибки высока. Расширить? А мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал в Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен. Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: «Ребята, давайте пока пропущу». Мне в 44 годика и этого хватает», — сказал Ягудин «СЭ».

9 марта Ягудин во второй раз кряду одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.