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Рудковская: «Люди хотят экстрим и приходят на наши шоу. Они ждут многооборотных прыжков»

Рудковская поделилась эмоциями о проведении ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка»
Виталий Косик
Корреспондент
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Продюсер Яна Рудковская поделилась эмоциями о проведении ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Шоу у нас не новое, мы выступаем с ним пять лет. Просто в Санкт-Петербурге, как и в Москве, это шоу пользуется большой популярностью. Мы его немного переформатировали, сделали чуть-чуть меньше балета, потому что, конечно, у нас состав очень мощный. Поэтому мы и приглашаем этих спортсменов на шоу, любим многооборотные прыжки. Люди, зная наши шоу, идут на экстрим. Мы все-таки по кругу не катаемся, у нас своя история, пилим свой контент. Просто в других шоу не так серьезно к этому относятся, не требуют такого количества прыжков. Они тоже имеют на это право. У нас такой подход, не знаю, почему. Люди приходят к нам и ждут многооборотные прыжки», — приводят слова Рудковской Sport24.

Шоу Плющенко «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге пройдет с 4 по 7 января в «Ледовом».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-04-rudkovskaya-o-pryzhkakh-na-shou-plyushchenko-lyudi-idut-na-ekstrim-v-drugikh-shou-ne-tak-seryezno-k-etomu-otnosyatsya
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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