Загитова не стала говорить с прессой после выступления в Москве

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова не стала участвовать в пресс-подходе в рамках шестого этапа Кубка московского спорта, на котором она выступила с показательным номером. Журналисты ждали фигуристку в микст-зоне, но им было объявлено, что Загитова не выйдет.

Отметим, что на этом Кубке московского спорта приглашенные звезды по-разному относились к общению с прессой. Так, к журналистам выходили после своих выступлений Софья Муравьева, Вероника Жилина, Алексей Ягудин, однако ученицы Этери Тутберидзе интервью не давали — Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова не стали этого делать.

Загитова исполнила программу «Молчи и обнимай меня крепче», не вставляя прыжки.