Закарян считает, что Малинин способен изменить фигурное катание к лучшему

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, поделился мыслями о возможном влиянии победы спортсмена на чемпионате мира на фигурное катание в США.

«Может ли фигурное катание в США, в случае продолжительного успеха Малинина, стать таким же популярным и массовым, как в России или Японии? Мы на это и рассчитываем, я очень позитивно настроен в этом плане. Думаю, что Илья способен изменить фигурное катание к лучшему», — цитирует Закаряна Metaratings.ru.

19-летний Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию-2024, который проходил в Монреале. Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд. Малинин также является победителем финала «Гран-При».