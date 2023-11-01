Тарасова назвала лицемерным заявление МОК: «А как же мы?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о заявлении МОК, который предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.

«А как же мы? Конечно, это лицемерно. Если сегодня разрешают участвовать другим, почему не разрешают нам?» — сказала Тарасова «СЭ».

В среду, 1 ноября, МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволяют себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.