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Фигурное катание

Сегодня, 21:04

Жулин заявил, что не знает о происходящем в паре Дэвис — Смолкин

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на предстоящем в декабре чемпионате России в Красноярске.

«Неучастие Дэвис и Смолкина в чемпионате России? Звоните Тутберидзе, она мама. Я не знаю, что там происходит. Стоит ли быть в сборной России, если не выступаешь даже на чемпионате России — вопрос в федерацию, не ко мне», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-01-zhulin-neuchastiye-devis-i-smolkina-v-chempionate-rossii-zvonite-tutberidze-ona-mama
Фигурное катание
Александр Жулин
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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Инна Гончаренко: «Сомневаюсь, что Дэвис и Смолкин еще будут выступать в России»