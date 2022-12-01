Жулин заявил, что не знает о происходящем в паре Дэвис — Смолкин

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на предстоящем в декабре чемпионате России в Красноярске.

«Неучастие Дэвис и Смолкина в чемпионате России? Звоните Тутберидзе, она мама. Я не знаю, что там происходит. Стоит ли быть в сборной России, если не выступаешь даже на чемпионате России — вопрос в федерацию, не ко мне», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.