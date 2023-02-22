Первая чемпионка из регионов? Победительница первенства России Горбачева выступает за Тверь под руководством молодого тренера

С Михаилом Сергеевичем Горбачевым фигуристку ничего не связывает.

На первенстве России в Перми произошла локальная сенсация — лучшей среди девушек стала 15-летняя Алина Горбачева. Она родилась в Краснодаре, а сейчас выступает за Тверскую область. Едва ли не впервые в истории в этой дисциплине чемпионкой страны среди юниоров стала фигуристка не из Москвы или Санкт-Петербурга. И хотя по факту Горбачева тренируется в Москве (у Софьи Федченко в школе «Триумф»), ее победа все равно удивительна, ведь ранее этот специалист с большими спортсменами не работал. Как Софье с Алиной удалось обойти Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко на одном из главных турниров сезона и что нам ждать от Горбачевой в будущем?

Выбор в пользу Химок

Вне спорта самый популярный вопрос к Алине: родственница она Михаила Горбачева или нет? Но ни дедушкой, ни дядей, ни кем бы то ни было еще первый и последний президент Советского Союза фигуристке не является. Тем не менее в историю Алина свое имя уже вписала. Первенство России среди юниорок — вотчина Москвы, если дело касается одиночниц. Несколько раз побеждали представительницы Санкт-Петербурга, но все остальные — чемпионки из столицы. О том, чтобы выиграла спортсменка из других городов, не могло быть и речи — фигурное катание чрезмерно централизовано и завязано на двух-трех крупных школах. Даже среди призеров найти тех, кто сломал бы эту тенденцию, непросто. И вот в 2023-м выиграла Горбачева.

Родилась Алина в Краснодаре, затем с родителями переехала в пригород Твери. Там она и встала на коньки. Кататься по меркам фигурного катания Горбачева начала поздно — только в семь лет. Единицы в таком случае достигают больших успехов, из последних примеров можно вспомнить разве что Станиславу Константинову. Но если Станислава в силу позднего старта и развивалась дольше сверстниц, Алина быстро догоняла тех, кто занимается с двух-трех лет. Уже через год ей перестало хватать того уровня, который могут предложить в Твери. При этом в большие известные школы, такие как ЦСКА или «Хрустальный», Горбачевы обращаться не стали. А поехали в подмосковную академию «Триумф». Тогда она базировалась в одноименном ледовом дворце в Химках, а работать с Алиной захотела молодой тренер Софья Федченко. На тот момент она только начинала свою карьеру и искала подающие надежды — Горбачева была одной из таких.

Алина Горбачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ от удаленки

Первое время Горбачева тренировалась дистанционно. Федченко расписывала для своей ученицы необходимую программу занятий, а выполняла ее Алина уже дома в Твери. Периодически они виделись и вживую в Химках, но раз в несколько месяцев. Постепенно стало понятно, что долго так продолжаться не может. И если для Горбачевой фигурное катание действительно занятие всей жизни, то нужно перебираться поближе к столице, а что важнее — к тренеру. Так с девяти лет и до текущего момента Алина занимается у Федченко на постоянной основе. При этом связи с Тверью она не растеряла. Родителям Горбачевой удалось договориться, и Алина продолжала по документам числиться в местной спортивной школе. Позже ее включили в сборную Твери по фигурному катанию, а спортивные чиновники области обеспечивали девушке финансирование для тренировок и поездок на соревнования.

В других видах спорта подобные ситуации, когда по факту спортсмен тренируется в одном городе, но представляет другой, не редкость. Раньше ведь и многие члены сборной России на постоянной основе жили в США или Европе, но от того не переставали быть россиянами. И все же в фигурном катании московская федерация чрезвычайно влиятельная и богатая, поэтому большинство талантливых ребят из регионов рано или поздно официально становятся столичными спортсменами. Но не Горбачева — когда она выходит на лед, диктор до сих пор объявляет ее как представительницу Тверской области. Здесь не только финансовый вопрос, Алина до сих пор называет именно Тверь для себя родным и близким сердцу городом. Москву же выбрали исключительно ради спорта, причем некоторое время Горбачевой пришлось жить в столице в отрыве от родителей.

Алина Горбачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Покорила Тарасову программой с музыкой как у Трусовой

Этим объясняется такая тесная связь Алины с тренером Федченко. Софья для своей ученицы вторая мама. При этом разница в возрасте у них минимальна, Софье всего 27 лет. То есть, когда они познакомились впервые, Федченко едва исполнилось 20. Но она была не по годам амбициозна, что помогало прогрессировать юной Горбачевой. Уже к 11 годам Алина стала побеждать на городских соревнованиях в Москве, а в 12 она попала на этапы Кубка России среди юниорок. И стала третьей в Казани — сразу после Софьи Акатьевой и Вероники Жилиной. Причем с приличной суммой баллов — за 190. Уже тогда она учила четверные сальхов и тулуп, а также пробовала тройной аксель. Но Федченко была против ускоренных темпов и практиковала постепенное развитие. Горбачева прогрессировала медленно, но стабильно — без резких подъемов, но и без срывов.

Ставку Федченко с Алиной сделали на этот сезон — первый для Горбачевой по взрослым. Ей выдали два этапа российской серии «Гран-при», и она показала себя на них уверенно, а в Перми даже смогла попасть в число призеров. Это позволило пробиться в число участниц Кубка Первого канала — Алина заменила травмированную Ксению Синицыну. И покорила Татьяну Тарасову, которая впечатлилась программой Горбачевой под «Круэллу». «Тоненькую крошку» за эту музыку критиковали фанаты Александры Трусовой, но Алина выбрала ее раньше, чем королева квадов. Пример в спорте для Горбачевой — Анна Щербакова. Они действительно похожи, хотя Алина и тренирует с ранних лет ультра-си, основной акцент делается на целостности программ и презентации образа. Специалисты отмечают творческий потенциал фигуристки и ее музыкальность. Если к ней добавятся стабильные четверные, то Горбачева действительно сможет на равных конкурировать с лучшими из лучших. А среди юниорок она лучшая уже сейчас.