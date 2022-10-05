От строгой «училки» до откровенной леди в красном платье: как менялась Загитова в «Ледниковом периоде»

Загитова в «Ледниковом периоде»: от «училки» до леди в красном платье

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вновь будет ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Вспоминаем все образы знаменитой фигуристки.

Внимание, внимание, шоу начинается! Добро пожаловать в «Ледниковый период»! На этой неделе Первый канал начинает съемки нового сезона самого популярного шоу фигурного катания.

Окончательный список участников до конца не ясен. Точно вернутся на шоу двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер, певец, а теперь еще и актер Даня Милохин.

Были разговоры, что в новом сезоне примут участие гимнастки Дина и Арина Аверины. Может быть, по этой причине они пропускают очередной этап Турнира сильнейших по художественной гимнастике, который начинается в Москве.

Мечтает о шоу чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков. Почему нет? Чем легкоатлет хуже футболиста Дмитрия Сычева? Это был бы очень интересный опыт для спортсмена. А для зрителей — безусловный интерес.

Одно известно наверняка. Алина Загитова — снова ведущая шоу. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 начинает свой третий сезон в «Ледниковом периоде». Очаровательная спортсменка вновь порадует своей красотой зрителей. А какой образ Алины Загитовой из прошлых выпусков больше всего понравился вам?

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 16 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 20 октября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 27 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева., «СЭ» Дарья Исаева., Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 6 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 10 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 17 ноября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 24 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 28 сентября 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 5 октября 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 19 октября 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова и Алексей Ягудин два года вели шоу вместе. Кто будет рядом с Загитовой в новом сезоне — скоро узнаем. 26 октября 2021 года. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 9 ноября 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 23 ноября 2021 года. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2021 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алина Загитова, ведущая шоу «Ледниковый период». 7 декабря 2021 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»