Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком

Американские демократы делают ставку на олимпийскую чемпионку Солт-Лейк-Сити.

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году 16-летняя Сара Хьюз обыграла всех тогдашних фаворитов — Ирину Слуцкую, Мишель Кван и Сашу Коэн. После этого ее любительская карьера, по сути, подошла к концу — олимпийское золото осталось практически единственным достижением спортсменки. Хьюз активно занималась проблемами рака груди и благотворительностью, училась юриспруденции, а сейчас планирует реализоваться в политике.

Невероятная победа на Олимпийских играх

На Олимпиаде-2002 Ирина Слуцкая могла стать первой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании из России. Ее прокаты не были идеальными, но все считали, что по второй оценке россиянка точно должна обойти 16-летнюю американку. Сара Хьюз единственная из сборной США откаталась чисто в обеих программах — признанные фавориты Мишель Кван и Саша Коэн не обошлись без грубых ошибок. По технике Ирина обошла Сару, а вот дальше все сложилось вопреки прогнозам.

Хьюз в итоге стала олимпийской чемпионкой, хотя некоторые журналисты называли ее королевой недокрутов. Слуцкая осталась серебряным призером. На следующих Играх — бронзовой. А вот американка до Олимпиады-2006 не дошла — в сезоне 2002/03 она выступала, выиграла серебряную медаль национального чемпионата и заняла шестое место на чемпионате мира. И после этого завершила любительскую карьеру.

После победы в честь фигуристки был проведен парад в ее родном городе Грэйт-Нек, а сенатор Хиллари Клинтон объявила день олимпийской победы Днем Сары Хьюз. Еще девушка получила награду имени Джеймса Салливэна как лучший спортсмен-любитель США.

В 2005 году фигуристку ввели в Международный еврейский зал спортивной славы — мать была еврейкой, так что многие соответствующие традиции почитались в семье Хьюз.

— Для нас и для еврейской общины было здорово увидеть, как кто-то добился такого большого успеха, — рассказывал Алан Фридман, директор Национального еврейского спортивного зала славы. — У нас есть молодой пример для подражания.

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Рак груди матери

Сара Хьюз родилась в многодетной семье, где из шести детей была четвертой по старшинству. Ее отец Джон — канадец с ирландскими корнями, а мать Эми — еврейка. Старшие братья и сестры с детства катались на коньках. Отец в молодости был капитаном хоккейной команды в университете, так что понятно, почему все в семье умели кататься на коньках.

Мать Сары перенесла рак груди, поэтому Хьюз всегда помогала организациям, занимающимся подобной проблемой. Например, фигуристка снялась в ролике для «Дженерал Электрик». Компания пропагандировала исследования данного заболевания.

В видео Хьюз исполняет одну из фигур на льду. После, когда камера начинает показывать лед, оказывается, что вместо восьмерки — той самой фигуры — на нем изображена лента, являющаяся международным символом организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. «Я всегда говорила, что, если смогу убедить хотя бы одного человека пойти на маммографию, я пойму, что чего-то добилась», — комментировала Хьюз.

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Благотворительность

Еще один из социальных проектов, которые поддерживает Сара Хьюз, — обучение фигурному катанию девочек в нью-йоркском Гарлеме, не самом благополучном районе города, населенном преимущественно афроамериканцами. Сара занимается этой программой уже более десяти лет.

Хьюз также посвящает свое время Национальному центру обслуживания инвалидов, школе для детей с тяжелыми формами инвалидности недалеко от ее дома на Лонг-Айленде. Каждый год она устраивает гала-концерт по сбору средств, на котором спортсмены разыгрывают юмористические сценки. Однажды Хьюз изображала Мисс Америку. «Мне очень нравится это мероприятие. Это на Лонг-Айленде, и я действительно чувствую себя частью сообщества. Я могу проводить время с детьми. Я со многими познакомилась за те семь лет, что езжу туда. Мне также нравится встречаться с другими спортсменами», — делилась впечатлениями Хьюз.

Учеба в университете Лиги Плюща

Сара закончила с любительской карьерой и поступила в Йельский университет. Через год ей пришлось взять академический отпуск, чтобы выступать в шоу Stars On Ice. Изначально Сара хотела стать врачом, но в итоге получила диплом бакалавра по специальности «американская общественно-политическая деятельность».

— Я всегда стремилась поступить в колледж, — говорила Хьюз, которая занималась с репетиторами, но во время соревнований старалась как можно больше посещать обычную среднюю школу. — Я знала, что это будет совсем другой мир.

В Йельском университете у Сары было два семестра испанского, английского и психологии, а также курсы по компьютерам, юриспруденции и международным отношениям. «Я немного нервничала по поводу того, чего ожидать. Я думала, что это может быть невероятно сложно. Но оказалось, что это действительно интересно. Я смогла завести много новых друзей и встретить людей, которые не были из того мира, в котором я была раньше».

Сара Хьюз и американский политик Майк Пенс. Фото Getty Images

Политическая карьера

Теперь Сара баллотируется в Палату представителей США, желая реализоваться в политической карьере. Все-таки олимпийская чемпионка училась юриспруденции и международным отношениям в Йельском университете, а затем еще в Пенсильванском университете (юридическая школа), работала юристом и в прошлом году начала получать ученые степени в области бизнеса и образования в Стэнфорде. В общем, набор очень солидный.

Хьюз подала заявку на участие в выборах 2024 года от демократов в 4-м округе Нью-Йорка, находящемся под контролем республиканцев. Он примыкает к округу, в который входит ее родной город Грейт-Нек.

— Сара Хьюз родилась и выросла на Лонг-Айленде. Она обеспокоена тем, куда мы движемся, будь то рост цен, общественная безопасность и насилие с применением огнестрельного оружия или угрозы здоровью женщин. Хьюз собирается сделать объявление в ближайшие несколько недель, — говорится в сообщении партии.

— Жизнь не состоит в том, чтобы делать что-то одно. Мне нравится иметь разные аспекты моей жизни и быть разносторонней. Мне не скучно, и я могу встретить так много людей, — говорила олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Сара Хьюз. Несмотря на судейский скандал и неоднозначные результаты Игр-2002, упрекнуть Хьюз в этом сложно.

Кстати, Мишель Кван тоже стала политиком и также пользуется поддержкой демократической партии США.