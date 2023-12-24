Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России

История российской фигуристки.

Аделия Тиграновна Петросян

Дата рождения: 5 июня 2007 года

Место рождения: Москва

Рост: 140 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Аделии Петросян

Будущая фигуристка родилась в интернациональной семье. Ее папа — армянин, а мама — русская. Свою страсть к фигурному катанию Аделия проявила в раннем детстве — уже в два года попросила поставить ее на коньки. Родители предложили девочке немного подождать — хотя бы до четырех лет.

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Спустя два года Петросян не потеряла желания научиться кататься на коньках. Тогда мама отвела дочку в секцию по фигурному катанию. Так Аделия и оказалась на катке «Москвич».

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Это было слишком рано, поэтому мы подождали еще пару годиков, и когда мама поняла, что я все-таки хочу встать на коньки, меня поставили. Потом пошло-поехало. Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», — сказала Петросян в интервью «Дому Москвы в Ереване».

Спортивная карьера Аделии Петросян

Первым тренером юной фигуристки стала Ирина Страхова. С этим специалистом Аделия обрела солидную базовую технику и выучила все тройные прыжки. В марте 2019 года Петросян проходила просмотр у Этери Тутберидзе.

Аделия хотела добиться стабильности в выступлениях, поэтому решила сменить обстановку. Однако первое время после того, как Петросян взяли в самую успешную школу страны, ей пришлось нелегко.

«Сложно сначала все было, конечно. Нужно перестроиться на эту систему, понять, как это работает. А я-то в то время вообще никакая была. (Смеется.) Надо было подстроиться под бешеный ритм, для меня это было необычно», — рассказала фигуристка matchtv.ru.

Добиться прогресса Аделия смогла уже через год. Она начала завоевывать медали: на этапах Кубка России и юниорском первенстве страны.

Постепенно Петросян начала разучивать сложнейшие элементы ультра-си и вставлять их в программы. В сезоне 2021/2022 Аделия начала прыгать четверной тулуп. На этапах «Гран-при ISU» фигуристка исполняла квады с ошибками.

На чемпионате России и этапе Кубка страны Петросян вставила в программу два четверных риттбергера и стала первой первой в истории мирового фигурного катания, кому удалось исполнять два чистых риттбергера в четыре оборота в одной программе.

В сезоне 2022/2023 Аделия добавила в свои программы еще и тройной аксель. Весь сезон фигуристка стабильно исполняла этот элемент, но теряла баллы на других прыжках. В итоге на чемпионате России Петросян стала только пятой. Но финал «Гран-при» остался за ученицей Этери Тутберидзе.

К тому же на этом турнире Петросян успешно приземлила еще и тройной флип. Такой уверенный прыжковый набор делал Аделию одной из самых перспективных фигуристок сезона. Но ультра-си спортсменка показывала на турнирах с переменным успехом.

В сезоне 2023/2024 Аделия выиграла два этапа российского «Гран-при». Перед чемпионатом страны она считалась одной из главных претенденток на золотую медаль. В итоге фигуристка облегчила контент в короткой программе, отказавшись от тройной акселя, а в произвольной успешно приземлила два четверных тулупа, один из которых — в каскаде, но упала с четверного флипа.

Более сложная программа с тремя заявленными квадами помогла Петросян впервые в карьере стать чемпионкой России. Аделия обыграла и Софью Муравьеву, и Камилу Валиеву.

Призеры чемпионата России в женском одиночном катании: Софья Муравьева — серебряная медаль, Аделия Петросян — золотая медаль, Камила Валиева — бронзовая медаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Аделии Петросян

Чемпионка России (2024)

Победительница финала «Гран-при России» (2023)

Бронзовый призер чемпионата России (2022)

Призер двух этапов юниорской серии «Гран-при ISU»

Серебряный призер первенства России среди юниоров

Личная жизнь Аделии Петросян

Как и многие фигуристы, юная Петросян посвящает почти всю свою жизнь спорту. В свободное время Аделия предпочитает оставаться дома, смотреть сериалы и собирать пазлы.

Своим кумиром Петросян называет Евгению Медведеву. И, безусловно, отмечает внешнее сходство между собой и Женей.

«Когда была маленькой — как раз Женя Медведева каталась. Ее программы смотрела прямо до дыр. Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво. Так что любимая фигуристка — Женя», — сказала Аделия matchtv.ru.

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