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Фигурное катание

Сегодня, 07:10

«Мы жалуемся на отмену русской культуры, чем это лучше?». Реакция на проблемы Гуменника

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы старались поддержать коллегу после запрета программы под Rammstein, но получилось только у одного.

В выходные на прокатах сборной России был тест на солидарность фигурнокатательного сообщества. Редкий случай, когда речь шла именно о единстве спортсменов. Вид спорта индивидуальный, не командный и подразумевающий атомизацию. Сказать, что фигуристы этот тест прошли, хочется — но не получается. После не то запрета, не то страха показа короткой программы Петра Гуменника под немецкую рок-группу Rammstein на прокатах дилемма была очень явной. Первый вариант — поддержать коллегу, защитив свое право выбирать музыку и форматы творчества. Второй — затаиться, выждать, не обострять, «мне больше всех надо, что ли» и все в таком духе. Оба имеют право на жизнь с учетом конъюнктуры. Не собираюсь строить из себя великого морализатора — кто я такой, чтобы учить жизни людей, в разы более дисциплинированных, чем я? Хотя слово «конъюнктурщик» в русском языке все-таки имеет негативную коннотацию.

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Удар по эмоциональному состоянию

Я задал вопрос о Гуменнике и Rammstein около десяти раз, Матвей по сути начал сам, без вопроса. Вот каковы были ответы.

Худайбердиева/Базин:

— Не хотите поддержать Петю после истории с программой под Rammstein?

Лиза: Мы Петю поддерживаем, только так. На сборах вместе в баню ходим.

Егор: Мы с ним дружим, думаю, Петя со своим тренерским штабом красиво разберется в этой ситуации, и все останутся довольны.

— Не беспокоит ли такая угроза творчеству? Любой же может под нее попасть.

Егор: Может, но думаю, Петр разберется сам, когда с этим кто-то столкнется сам, тоже с этим разберется.

Лиза: Надеюсь, мы никогда не столкнемся. И все будет так, как они с тренером хотят, будут катать то, что они хотят и наслаждаться своим творчеством.

Степанова/Букин:

Иван: Если честно, в первый раз от вас слышим. Я не могу комментировать то, где я не в теме, извините, пожалуйста. Потому что я не знаю, что произошло. Я вчера уже в это время спал.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Елизавета Туктамышева:

— Конечно, это обидно, когда спортсмен четыре месяца готовил программу. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно. Но я не удивлена, что такой прецедент случился.

Мишина/Галлямов:

Александр: Жаль, что все так произошло. Нам нужно выбирать музыку, федерация может ее одобрить или не одобрить. У нас тренеры высокого класса, есть с кем посоветоваться.

Анастасия: В первую очередь фигурное катание — это искусство, и спортсмен выбирает музыку, которая ему ближе, под которую ему хотелось бы кататься, выражать эмоции. К сожалению, такие ситуации бывают, очень жаль.

Бойкова/Козловский:

Дмитрий: Честно говоря, не знаю деталей. Был сконцентрирован последние дни на своем выступлении. Не видел всей информации, поэтому комментировать это я просто не могу.

Петр Гуменник. Тренер Гуменника изложила свое видение на скандал с запретом программы под Rammstein

Марк Кондратюк:

— Нет опасения, что «Оду к радости», гимн Европы, после истории с Петром Гуменником тоже кто-то не так интерпретирует?

— Давайте опустим это, пожалуйста.

— Может быть, можно выразить слова поддержки Пете?

— Мне кажется, такие вещи говорятся лично. Любые вещи подобного формата лучше говорить лично, нежели через прессу. Тем более Петя в ста метрах от меня находится.

Матвей Ветлугин:

— Мне есть что сказать. Ситуация — бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата — это слишком. Он вместе с тренерским штабом долго работал над ней, это титанические усилия. Я просто не понимаю. Если мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах... Если это в действительности происходит, это чрезвычайно плохо. Но чем эта ситуация отличается от таких случаев?

У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра. Если чувства какого-то депутата ущемятся из-за песни «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»... то под это нам тоже нельзя будет кататься? Если подытожить — я поддерживаю Петю и его штаб и надеюсь, эта ситуация разрешится.

Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Нужно биться за эту программу?

— Если она ему действительно нравится, и он уверен, что хочет это делать — зачем запрещать?

— Ты видишь в происходящем угрозу спорту, самовыражению?

— Не готов ответить, это масштабный вопрос. Наверное, не вижу. Но считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Если со мной такое произойдет, хочу, чтобы нашелся человек, который заступится за меня. А не будет считать, что пока к нему не пришли, на все можно закрывать глаза.

— Почему ты единственный, кто это сегодня сказал?

— Именно потому, что, если со мной произойдет такая ситуация, хочу, чтобы мне тоже помогли.

Петр Гуменник. Гуменник о скандале с программой под Rammstein: «Нет официальной информации, что под эту музыку нельзя катать»

Пусть создадут четкие критерии

Удивил настрой федерации. Возможно, у ее руководителей в головах хитроумный план, и нам стоит подождать следующего турнира Гуменника. Но когда боссы нашего фигурного катания по идее должны встать грудью на защиту своих спортсменов, они не выразили никакой публичной поддержки.

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Удалось переговорить еще с несколькими людьми, которые передали настроения одного из фигуристов: «Если запрещают — пусть создадут четкие критерии, что можно, а что нельзя. Чтобы мы заранее понимали, что можем брать, а что нет. Создайте список, реестр разрешенного».

Спасибо тем, кто хотя бы выразил сожаление из-за ситуации и посочувствовал Пете. Обидно, что отношение подавляющего большинства — не трогать это совсем, авось пронесет. Чистая формула про «когда пришли за мной, некому было защитить».

Непонятно пока и мнение тренера Тамары Николаевны Москвиной, которая в данном случае чуть ли не ключевой человек, который принимал решение — идти до конца или перестраховаться (в ее клубе занимается Гуменник). От вопросов по теме она ушла. Возможно, готовит дипломатичную комбинацию.

Но пока веры в том, что на этапах Гран-при России мы в итоге увидим Rammstein, немного. Если это не так и нужно самим фигуристам, нечего и удивляться. Надежда одна — помогут кулуары.

Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Елизавета Туктамышева
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Марк Кондратюк
Матвей Ветлугин
Петр Гуменник
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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