Косторная произвела фурор, Валиева рассказала о проблемах со здоровьем. Итоги контрольных прокатов

С каким настроением входят фигуристы в новый сезон.

Российское фигурное катание, живущее в условиях изоляции от остального мира, зашло в свой второй внутренний сезон. Пока американец Илья Малинин выигрывает в Канаде, а в Италии собрались все европейцы, в Москве собралась вся сборная России — чтобы показать свои программы зрителям и судьям. Получилось разнонаправленно — у некоторых фигуристов видно западание мотивации и, как следствие, физической формы. У других, наоборот, новая жизнь с новыми партнерами. Главные итоги контрольных прокатов — в резюме.

1. У женщин новая смена поколений

В женском одиночном катании захватывают позиции юниорки. Этот процесс происходит, по сути, каждые два года, но от этого не перестает быть грустным. Из условно взрослого поколения на прокатах были только Туктамышева и 17-летняя Валиева. Обе не в лучшей форме. Лиза, кажется, поставила рекорд по двойным акселям в произвольной, прыгнув его «ради целостности программы» пять раз. Валиева тоже физически не идеальна — но выдала два проката без падений. Не было тройных акселей и четверных, но, во-первых, Камиле только что сделали операцию на сетчатке, после которой долго нельзя в принципе прикасаться к спорту. И по настроению — непонятно, как старшеклассница развила такую эмоциональную силу, но за 10 дней до суда в Лозанне никуда не подевались улыбка и шутки. Это заслуживает уважения.

По контенту выделились Аделия Петросян (приземлила четверной флип) и Вероника Жилина (с четверным тулупом).

Из программ стоит выделить повзрослевшую Валиеву в откровенных красном и черном платьях и интересную интерпретацию Майкла Джексона от Жилиной.

2. В парах зреет сенсация

Если в карточных играх новичкам везет, то фигурное катание точно не про это. Тем не менее пара Собинина/Ходыкин катается всего три месяца и уже выступала на уровне Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского. По крайней мере, если выключить понятие рейтинга, то параллельный тройной лутц бьет прыжки конкурентов. Денис заметно вытянулся, сбросил вес. Если его так возбуждает внутренний сезон, что же будет при возвращении в международный?

Правда, произвольная у ребят не задалась, зато без падений обошлись Косторная и Куница, причем под свои «Голодные игры» они сделали всего одну ошибку на выбросе. Это еще не третье место в рейтинге, до него далеко, но если собрать обе программы — можно бороться за сборную. А главное — за Аленой бегают дети, ей кричат громче всех. А значит, она нужна.

3. В танцах никто не пошел ва-банк

Танцы в этом сезоне ждали с большим нетерпением, чем любой другой вид. Массовые переходы туда-обратно, любовные интриги и новые имена — все это гарантировало интерес публики.

Были светлые пятна — смелый танец вчерашних юниоров Леонтьевой/Горелкина. Смелость — это вообще про Софью, достаточно взглянуть на ее соцсети. А тут был и русский вокал, и хореографические фишки. Интересно было посмотреть на пару вернувшейся из тренерства Софьи Шевченко и акробата Андрея Ежлова, которым ставили программы Илья Авербух и Елена Масленникова, раньше тащившие «Ледниковый период».

Вернулись Степанова/Букин — и как! Костюм Александры с отсылкой к Синди Кроуфорд — и стильно, и эффектно.

Но одного не хватило — русских 1980-х. Тема ритм-танца, то есть короткой программы, определяется каждый год международной федерацией (ISU) — и в этом году это 1980-е. Как понимаете, к этому относится как группа «Аквариум», так и «Мираж» из ротации «Ретро FM» или «Наутилус Помпилиус». Выбор огромен — но ни одна пара не рискнула взять русский вокал, предпочтя того же Джексона и Queen. Зато Екатерина Миронова и Евгений Устенко откатали под D.I.S.C.O. группы Ottawan, записанную в 1979-м. Символично, что первый повтор в выборе случился уже на второй программе.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4. Патриотический поворот от мужчин

Где точно было достаточно русской музыки, так это у мужчин. Самарин поставил на «Яблочко», и оно смотрелось органично, Алиев — на песню «Любэ» «А река течет», и это было более странно. Но зато никто точно не заставит от программы отказываться.

Именно это произошло с Петром Гуменником в случае с постановкой под Rammstein. Под давлением некой «общественности», которая посчитала неуместной песню под немецких классиков хардрока, пришлось срочно доставать из загашника прошлогоднюю программу. Но прецедент опасный и явно фигуристов покоробивший.

Но главным генератором новостей на прокатах стала Татьяна Тарасова, которая ничтоже сумняшеся объявила о завершении романтических отношений Кондратюка и Трусовой. Так это или нет — неизвестно, но Марк в ответ на вопрос по теме только помахал рукой.

5. Интерес сохраняется

Если в первый день «Мегаспорт» был заполнен в лучшем случае наполовину, то в воскресенье обстановка приблизилась к аншлагу. Очень громко приветствовали Косторную, были массовые закидывания игрушками Семененко, Мишиной с Галлямовым и других. Пока тест на уровень привлекательности фигурное катание проходит. Если останутся билеты на этап в Уфе по 70 рублей, ажиотаж будет и там.