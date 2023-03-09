И все-таки не Валиева. Больше всех в России зарабатывает фигурист, которого еще не знает обыватель

«СЭ» подсчитал, кто из представителей нашего фигурного катания разбогател на призовых в первую очередь.

В минувшие выходных в Санкт-Петербурге прошел финал «Гран-при России» по фигурному катанию, призванный собрать всех лучших и подвести черту под большим соревновательным сезоном. Да, 18 марта пройдет чемпионат шоу-программ, в апреле будет турнир на призы Петербургской федерации фигурного катания — и там стоит ждать сильные имена, а в Москве юношеские турниры расписаны до июня. Но топы больше в одном месте на стартах по правилам ISU не соберутся — как будет проходить чемпионат шоу-программ, пока держится в секрете.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева — не лидер

Поэтому финал «Гран-при» заодно и стал определяющим в розыгрыше солидной части призовых из 100-миллионного фонда на сезон. На кону во взрослом финале «Гран-при» стояли 9 млн рублей, у юниоров — 2,4 млн, а также по итогам финала Гран-при был опубликован рейтинг российских фигуристов от ФФКР, первая тройка в каждом из видов получала 5, 2,5 и 1 миллион соответственно. Итого 34.

То есть более половины всех денег было разыграно именно в выходные в Питере. И кто же оказался самым богатым фигуристом по итогам сезона? Кажется, итог вас удивит. Да, Валиева выиграла рейтинг по итогам сезона у женщин, никогда не опускалась ниже второго места — и все равно на данный момент уступает первенство с разницей в жалкие (простите, но в таких масштабах применимо это слово) 100 тысяч рублей.

Правила подсчета

Но для начала — как всегда, несколько вводных. Наш рейтинг можно принимать на веру с изрядной долей условности. Мы считаем заработанные деньги в соответствии с результатом и не знаем, сколько конкретно денег доходит до каждого фигуриста (поговаривают, что в районе 50-60%). Тем более мы не знаем, как распределяли между собой призовые участники команд на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. Но по умолчанию мы делили общий куш на количество участников команды. В случае с Кубком Первого канала мы не начисляли призовые танцорам и капитанам, так как формально они не участвовали в турнире. Наверняка какую-то часть призовых они получили, но уравнивать роль капитанов и выступавших фигуристов было бы странно. Надо отдать должное скромности Камилы Валиевой, которая сама сказала после турнира: «Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены».

Наконец, в случае пар и танцевальных дуэтов, к сожалению или к счастью, все суммы надо делить надвое. То есть Бойкова и Козловский в сумме заработали за сезон 9 миллионов рублей, что делает пару третьей в общем рейтинге, но мы считаем отдельных людей, бюджет у Саши с Димой, подозреваем, не семейный, поэтому они в нашем рейтинге ниже с показателем по 4,5 миллиона рублей каждый (по умолчанию считаем, что в парах царит равноправие и призовые они делят поровну).

Петр Гуменник. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кто выигрывает гонку?

Имя лидера рейтинга вас удивит, особенно если вы не следите пристально за фигурным катанием. Первое место по количеству призовых занял человек, который в прошлом сезоне не попал на Олимпиаду, на единственном для себя этапе «Гран-при» (тогда еще международного) занял восьмое место, а в этом сезоне проиграл чемпионат России с разницей в 0,00 балла. Это Петр Гуменник, однозначное открытие этого внутрироссийского сезона.

Так выглядит общая таблица перед заключительным стартом. То есть Валиева еще может вернуть себе первенство.

В первой двадцатке — по пять представителей школы «Хрустальный» и клуба Тамары Москвиной, трое учеников Алексея Мишина. Остальные представлены одной парой или одиночником.

Отрывы впереди получились за счет рейтинга — его победители сразу получали транш в 5 миллионов рублей. Правда, в нескольких случаях фигуристы поделили места. Например, Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов разделили первое место среди пар. В таких случаях мы делили положенные им 5 миллионов рублей надвое — сильно сомневаемся, что федерация из кармана вынет лишние 2,5 миллиона, даже если они у нее есть.

Трусова и Коляда — в конце пятого десятка

Из известных фигуристов вне топ-20 отметим: Марка Кондратюка (31-е место, 1 200 000 рублей), Александру Трусову и Михаила Коляду. Оба находятся в конце пятого десятка с результатами 500 и 450 тысяч рублей соответственно. Перед ними, например, такие юные леди и джентльмены, как Алиса Двоеглазова или Лев Лазарев или пока не звездная пара Юлия Артемьева/Алексей Брюханов. Трусова делит свое 46-48-е место с Аннабель Морозов и Девидом Нарижным, которые уже давно не катаются вместе — этот участок таблицы словно из прошлой эпохи.

Бросается в глаза и то, что самой успешной юниоркой все же стала Вероника Жилина, занявшая лишь 24-е общее место (1 675 000 рублей). Алину Горбачеву она обогнала благодаря тому, что ученица бойкой на язык Софьи Федченко участвовала в финале «Гран-при» по взрослым.

Понятно, что для многих топовых фигуристов призовые — не основная статья дохода, а приятный бонус. Трусова ставит на рекламу, Коляда поехал по шоу. Но для большинства речь идет о солидных суммах.

Главный вопрос теперь не в том, кто сохранит лидерство в рейтинге, а сохранится ли в принципе фонд на следующий сезон? Если окажется, что российским фигуристам придется по второму кругу ездить на «Гран-при России» вместо «Гран-при ISU». И наверное, на него пока нет ответа ни у кого.