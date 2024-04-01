Российский юниор показал в Выборге результат выше, чем у медалиста ЧМ. Кто такой Николай Угожаев?

Блестящее выступление петербургского спортсмена.

«Серебряное ожерелье». Выборг

Юниоры. Итоговое положение

1. Николай Угожаев — 294,23

2. Михаил Терновский — 256,53

3. Александр Мельников — 230,94

Если вы думали, что сезон в фигурном катании подошел к концу, то вы ошибаетесь. Это взрослые уже вовсю отдыхают, а вот юниоры и начали раньше всех, и будут продолжать кататься практически до лета. Едва ли не каждые пару дней проходят небольшие региональные старты для молодых спортсменов, которые, впрочем, не вызывают особого интереса. Однако порой на них приезжают действительно значимые спортсмены и выдают такие прокаты, что оставлять подобное без внимания неприлично. Юниор Николай Угожаев победил на турнире «Серебряное ожерелье» в Выборге с результатом лучше, чем у призера недавнего чемпионата мира в Монреале. Перед нами новая звезда?

Малоизвестный юниор выдал результат лучше, чем у Адама Сяо Хим Фа

284,39 — такой результат показал француз Адам Сяо Хим Фа на ЧМ в Канаде пару недель назад. 294,23 — такие цифры выбил подопечный спортшколы Тамары Москвиной на турнире «Серебряное ожерелье» в городе Выборге Ленинградской области. И это не был аванс молодому таланту — 17-летний парень чисто откатал обе программы. В короткой Угожаев исполнил чистый четверной флип с тройным акселем, в произвольной сделал сразу два старших квада — флип и лутц, два тройных акселя. Справился и с непрыжковыми элементами, здорово показал себя с эстетической точки зрения. В целом прокаты были достойны если и не медали чемпионата мира, то как минимум тройки на взрослом чемпионате России. Собственно, баллы Угожаева позволили бы ему стать вторым, а чемпиону Евгению Семененко Николай уступал бы всего 52 сотых.

Угожаева долгое время считали талантливым, но все-таки нестабильным одиночником. Николай периодически выдавал яркие прокаты, но до больших титулов даже в юниорском спорте пока так и не добрался. Пиком было второе место на первенстве страны в 2022 года. Однако в тот год в Саранске нападали все, и результаты настолько разочаровали федерацию, что впоследствии состав сборной даже пришлось пересматривать. Угожаев больше на такие высоты не поднимался. Шестое место на первенстве России в прошлом году, десятое (между прочим, после отличной короткой программы) в этом. Личный рекорд держался в районе 250 баллов. Однако под конец сезона Николай явно обрел второе дыхание. 258,90 на первенстве Санкт-Петербурга и серебро, 270,03 и третье место на финале «Гран-при» в Сочи. И наконец-то победа с суммой под 300 в Выборге.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В шутку называл себя «дедом» и говорил, что четверной аксель — обычный прыжок

С такими баллами Угожаев обыграл бы и Льва Лазарева с Арсением Федотовым, казалось бы затмившими собой юниорские прокаты у мужчин. Потенциал Лазарева и Федотова и сейчас выглядит более внушительным, чем у Николая, однако им по новым правилам еще почти четыре года ждать перехода во взрослые. Угожаев может выступать на взрослых стартах хоть сейчас. Однако тренер Дмитрий Хромин не спешит выводить своего главного ученика на новый уровень, предпочитая работать на постепенный прогресс. Николай и сам иронизирует над ситуацией, на недавнем первенстве страны в Мордовии, где он был самым возрастным участником, Угожаев в шутку сказал, что чувствует себя на турнире «дедом». Однако подобная тактика имеет и свои преимущества — мы это видим хотя бы на примере Владислава Дикиджи.

Влад держался по юниорам так долго, как в принципе позволяли правила. Особо не выделялся, но, как только перешел во взрослые, стал если не главным одиночником страны, то как минимум одним из... Угожаев в принципе может повторить его путь — спортсмен с четверным лутцем и флипом в арсенале способен на многое. Судя по тренировкам, Николай владеет и базовыми четверными, такими как сальхов и тулуп. То есть ему под силу даже пятиквадка — а с такой заявкой можно рассчитывать вообще на любые вершины, если только на этот турнир не приедет Илья Малинин. Впрочем, даже четверной аксель Ильи Угожаев не считает чем-то невероятным. Если прыжком в четыре с половиной овладел за пару недель Дикиджи, то почему бы не попробовать и Николаю? В любом случае следите за ним на будущий год — возможно, перед нами новая звезда российского мужского одиночного.