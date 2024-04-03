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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Фигуристы сборной России устроили разборку после того, как Она не захотела встречаться с Ним

Худайбердиева и Галлямов подкололи друг друга в соцсетях
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Александр Галлямов
Елизавета Худайбердиева и Александр Галлямов.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Эпичная битва Елизаветы Худайбердиевой и Александра Галлямова.

Многие российские спортсмены, и в частности фигуристы, избегают громких заявлений и вообще не стремятся превращать спорт в шоу — им и так шоу хватает. Можно понять. Яркие слова, конечно, привлекут скорее (главное, чтобы за сами слова не привлекли), чем прокат «Кармен» — либо он должен быть по-настоящему гениален. Но никто не обязан на потребу публике куролесить.

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И вот в российской фигурке нашла коса на камень. Или, вернее, камень на косу: Александр Галлямов на Елизавету Худайбердиеву. А инициировали все, конечно, мы — хайпожоры. Зато межсезонье веселое. Надо же как-то отвлекаться от хтони окружающей среды (звучит как новый школьный предмет 3-го класса через пару лет).

Теперь чемпион мира в парах Галлямов и чемпионка России в танцах Худайбердиева перебрасываются остротами в Telegram. Кто побеждает — решайте сами.

С чего все началось?

Лиза любезно согласилась прийти в наше новое шоу на YouTube-канале «Кваксель» — немного напоминает «Прожекторперисхилтон», посмотрите.

И на нем я обнаглел настолько, что спросил у танцорши, стала бы она встречаться с Александром. Публично молва никого не ассоциирует ни с тем, ни с другим, а непублично мы вам не скажем.

Худайбердиева ответила так:

— Встречалась бы с Галлямовым? Я Сашечку очень люблю, но как старшего товарища. Мы в отличных с ним отношениях, но не могу сказать, что друзья. Элементарно из-за того, что мы редко видимся, разные города. Но Саня крутой. То, что он делает, — потрясающе, — похвалила Лиза фигуриста за его Telegram-канал и вспомнила, как ее «били по рукам», когда она хотела попробовать в медийность.

Галлямов, разумеется, заметил — он теперь в последнее время вообще все замечает. Сам он утверждает, что это благодаря его коту Кузе. Есть и другое мнение — про менеджера-пиарщика, но по сравнению с котовьей версией звучит как ересь, очевидно.

— Легкое такое непонимание. Это надо переварить, — написал Галлямов в ответ на отправку во френд-зону.

И пошутил:

Милф-клуб

Худайбердиева в долгу не осталась и начала отвечать на своем канале:

— Зафрэндзонила, зафрэндзонила... Может, мне и мысли в голову не пришло, что главный «сын маминой подруги» всея ру-фк заинтересуется? Букеты вон всем раздаривает! Я и не претендую, — написала одна из самых красивых фигуристок России.

Прошло несколько дней, Лиза Худайбердиева запустила свое шоу, в первом выпуске которого говорила со Станиславой Константиновой, и тут Галлямов, затаившись, нанес 1 апреля ответный удар, выложив фотографию двух фигуристок и подписав: «Милф-клуб начал свою работу».

Мы не можем как крайне уважаемое СМИ расшифровывать с английского понятие «милф», поэтому менее уважаемый Google в помощь, но это, как правило, женщины в солидных годах.

Моментально прилетела ответка от Худайбердиевой:

— Сашка Галлямов все не переживет френд-зону, только, если мы со Станиславой милфы, ты давно уже дед.

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Мемы с порноактрисой

А вечером 1 апреля бой продолжился.

И тут уже не обошлось и без нас, журналистов. Галлямов довольно жестко пошутил и прикрепил скрин того самого шоу, снабдив подписью: «Не хватает еще двоих, и получится мем».

Мем, на который намекает автор подкрутов и выбросов, вот. Можете сами догадаться, на что намекают его создатели. На диване, если что, реальная, порноактриса Пайпер Перри. Пятеро мужчин по замыслу олицетворяют проблемы человека, которые всегда побеждают (а не то, что вы подумали).

— Дошла до меня какая-то новость... А давно мальчики, которые не умеют считать, научились писать? Извините.

Галлямов добил свою многоходовочку следующим постом:

Но нарвался на очередную самоиронию Лизы (маму Стифлера из «Американского пирога» играла та самая актриса из поста Александра).

Галлямов же в ответ пообещал на «День милф» подарить своей сопернице книгу. А читать вообще полезно. Иногда вообще лучше читать.

Пока последнее слово за Галлямовым, что совершенно не значит, что он выиграл. Более того — источники утверждают, что это противостояние далеко от завершения и может стать классикой русского фигурного катания. Обе стороны готовы продолжать. На пост организатора «срача», то бишь меня, о скорой свадьбе двух бойцов Галлямов отреагировал лапидарно: «Пф».

По-вашему, кто победил?

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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