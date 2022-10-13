В нашем фигурном катании КМС вместо «юниоров». Зачем нас пытаются запутать?

Допотопные правила мешают зрителям следить за соревнованиями и вызывают массу вопросов.

Появление серии этапов «Гран-при России» — хорошая новость не только в плане организации соревнований с призовыми для фигуристов. В шести турнирах примут участие как взрослые, так и юниоры, причем для последних выделят отдельные два дня перед выступлениями взрослых. В потоке всей информации сложно заметить, но в этот раз спортсмены разделены на две категории — взрослых и юниоров, как это принято на международных соревнованиях. На этапах Кубка страны и вообще на всех российских соревнованиях принято другое разделение — в них соревнуются «кандидаты в мастера спорта» и, собственно, сами «мастера». Но это сильно затрудняет понимание фигурного катания для обычного зрителя.

Красота фигурного катания. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

КМС и МС против взрослых и юниоров

В России юниоров условно можно приравнять к выступающим по разряду КМС, взрослых — по МС. Соответствует этому и пометка в приложении к одному из приказов Минспорта России, где говорится, что разряд мастера спорта можно выполнить с 14 лет. Сейчас в отечественном фигурном катании именно с такого возраста спортсменов допускают к участию во взрослых соревнованиях — правда, с условием, что атлет должен родиться до 1 июля нужного года. КМС можно получить на год раньше.

Для того чтобы иметь определенный разряд, нужно выполнить некоторые критерии. До КМС и МС есть еще юношеские и спортивные (так называемые взрослые) разряды с I по III. Когда спортсмен выполняет один из этих шести разрядов, он должен подтвердить его в течение двух лет, иначе он его лишится. То же самое и с кандидатами в мастера спорта, только здесь срок действия увеличен до трех лет. Звание мастера спорта при этом остается у человека на всю жизнь.

Для кандидатов в мастера спорта обязательным является выполнение в короткой программе тройного или двойного акселя и иного прыжка в два или три оборота (в текущем сезоне это риттбергер), а также каскада. При этом есть определенное число баллов, которое нужно набрать, чтобы получить разряд. В произвольной должен быть аксель, три каскада, один из которых может состоять из трех прыжков. Минимальное количество баллов — 49 для девушек и 50 для юношей.

В общем, эти правила дублируют то, что предписано показывать юниорам на соревнованиях этого уровня. Вот только верхней возрастной планки нигде не указано, хотя юниором нельзя быть вечно — в одиночном катании только до 19 лет. Но получается, что в России можно соревноваться и взрослым с 14-летними подростками, если у них один и тот же разряд?

По-видимому, все-таки нет — в календаре соревнований может быть указано, что на том или ином старте соревнуются только юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. В качестве примера здесь можно привести первенство России — там и разряд только КМС можно получить. А вот на чемпионате страны можно выполнять как КМС, так и МС.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фигурное катание нужно сделать более прозрачным

Все эти данные сильно запутывают — разобраться в этом сложно, а главное, не совсем понятно, зачем такие сложности? Если и нужна система присвоения званий, то почему бы не сделать это внутренним делом, а зрителям уже подавать более красивую обложку? Юниоры и взрослые — это понятно почти всем. Разделение по разным возрастам — тоже. КМС и МС — очень небольшому количеству специалистов. А ведь бывают еще разряды ниже. И выше — например, «заслуженный мастер спорта». Почему тогда не проводится чемпионат страны среди ЗМС? У нас их тоже хватает. Список сборной России вообще состоит из нескольких частей — основная команда, резервная, девушки и юноши по разным возрастам... В общем, запутанная история.

Можно было бы четко построить систему, соответствующую международной, — ведь когда-то россияне вернутся к соревнованиям с зарубежными спортсменами. И упростить понимание фигурного катания для обычного зрителя. Или вот еще вариант: подумать над тем, чтобы ввести категории, как в некоторых других видах спорта. U-19, например (то есть «юниоры до 19 лет»).

Фигурное катание сейчас — один из самых ярких примеров в российском спорте, который подтверждает, что даже в сложных политических, экономических и прочих условиях можно проводить соревнования, находить спонсоров, делать так, чтобы спортсмены были заняты и росли. Вынужденная изоляция — это неприятно, но, как говорил Алексей Николаевич Мишин на Мемориале Панина-Коломенкина, это еще не конец всего. Во время пандемии все боялись, что те же четверные потеряются, но прыгать их меньше не стали.

Важнее то, что развиваться еще есть куда — этот спорт был особенно популярен после Олимпиады-2018 и в принципе становится более обсуждаемым после крупных соревнований. А когда их нет, приходится искусственно поддерживать планку популярности. Начать можно с того, чтобы сделать фигурное катание более прозрачным для болельщиков в первую очередь. Они вряд ли в большинстве своем хотят сидеть и разбираться в аббревиатурах разрядов и способах их присвоения. Зато не против понаблюдать за Александрой Трусовой, Камилой Валиевой, Елизаветой Туктамышевой и многими другими талантливыми фигуристами, в том числе и юниорами. Важно дать им эту возможность и сделать просмотр спорта проще — тем более что в этом плане сделать это не так уж и сложно.