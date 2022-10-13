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Фигурное катание

Сегодня, 16:50

В нашем фигурном катании КМС вместо «юниоров». Зачем нас пытаются запутать?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Танец Анны Щербаковой.
Фото Global Look Press
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красота фигурного катания.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Допотопные правила мешают зрителям следить за соревнованиями и вызывают массу вопросов.

Появление серии этапов «Гран-при России» — хорошая новость не только в плане организации соревнований с призовыми для фигуристов. В шести турнирах примут участие как взрослые, так и юниоры, причем для последних выделят отдельные два дня перед выступлениями взрослых. В потоке всей информации сложно заметить, но в этот раз спортсмены разделены на две категории — взрослых и юниоров, как это принято на международных соревнованиях. На этапах Кубка страны и вообще на всех российских соревнованиях принято другое разделение — в них соревнуются «кандидаты в мастера спорта» и, собственно, сами «мастера». Но это сильно затрудняет понимание фигурного катания для обычного зрителя.

Красота фигурного катания. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Красота фигурного катания.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

КМС и МС против взрослых и юниоров

В России юниоров условно можно приравнять к выступающим по разряду КМС, взрослых — по МС. Соответствует этому и пометка в приложении к одному из приказов Минспорта России, где говорится, что разряд мастера спорта можно выполнить с 14 лет. Сейчас в отечественном фигурном катании именно с такого возраста спортсменов допускают к участию во взрослых соревнованиях — правда, с условием, что атлет должен родиться до 1 июля нужного года. КМС можно получить на год раньше.

Для того чтобы иметь определенный разряд, нужно выполнить некоторые критерии. До КМС и МС есть еще юношеские и спортивные (так называемые взрослые) разряды с I по III. Когда спортсмен выполняет один из этих шести разрядов, он должен подтвердить его в течение двух лет, иначе он его лишится. То же самое и с кандидатами в мастера спорта, только здесь срок действия увеличен до трех лет. Звание мастера спорта при этом остается у человека на всю жизнь.

Для кандидатов в мастера спорта обязательным является выполнение в короткой программе тройного или двойного акселя и иного прыжка в два или три оборота (в текущем сезоне это риттбергер), а также каскада. При этом есть определенное число баллов, которое нужно набрать, чтобы получить разряд. В произвольной должен быть аксель, три каскада, один из которых может состоять из трех прыжков. Минимальное количество баллов — 49 для девушек и 50 для юношей.

В общем, эти правила дублируют то, что предписано показывать юниорам на соревнованиях этого уровня. Вот только верхней возрастной планки нигде не указано, хотя юниором нельзя быть вечно — в одиночном катании только до 19 лет. Но получается, что в России можно соревноваться и взрослым с 14-летними подростками, если у них один и тот же разряд?

По-видимому, все-таки нет — в календаре соревнований может быть указано, что на том или ином старте соревнуются только юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. В качестве примера здесь можно привести первенство России — там и разряд только КМС можно получить. А вот на чемпионате страны можно выполнять как КМС, так и МС.

Александра Трусова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александра Трусова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фигурное катание нужно сделать более прозрачным

Все эти данные сильно запутывают — разобраться в этом сложно, а главное, не совсем понятно, зачем такие сложности? Если и нужна система присвоения званий, то почему бы не сделать это внутренним делом, а зрителям уже подавать более красивую обложку? Юниоры и взрослые — это понятно почти всем. Разделение по разным возрастам — тоже. КМС и МС — очень небольшому количеству специалистов. А ведь бывают еще разряды ниже. И выше — например, «заслуженный мастер спорта». Почему тогда не проводится чемпионат страны среди ЗМС? У нас их тоже хватает. Список сборной России вообще состоит из нескольких частей — основная команда, резервная, девушки и юноши по разным возрастам... В общем, запутанная история.

Можно было бы четко построить систему, соответствующую международной, — ведь когда-то россияне вернутся к соревнованиям с зарубежными спортсменами. И упростить понимание фигурного катания для обычного зрителя. Или вот еще вариант: подумать над тем, чтобы ввести категории, как в некоторых других видах спорта. U-19, например (то есть «юниоры до 19 лет»).

Фигурное катание сейчас — один из самых ярких примеров в российском спорте, который подтверждает, что даже в сложных политических, экономических и прочих условиях можно проводить соревнования, находить спонсоров, делать так, чтобы спортсмены были заняты и росли. Вынужденная изоляция — это неприятно, но, как говорил Алексей Николаевич Мишин на Мемориале Панина-Коломенкина, это еще не конец всего. Во время пандемии все боялись, что те же четверные потеряются, но прыгать их меньше не стали.

Важнее то, что развиваться еще есть куда — этот спорт был особенно популярен после Олимпиады-2018 и в принципе становится более обсуждаемым после крупных соревнований. А когда их нет, приходится искусственно поддерживать планку популярности. Начать можно с того, чтобы сделать фигурное катание более прозрачным для болельщиков в первую очередь. Они вряд ли в большинстве своем хотят сидеть и разбираться в аббревиатурах разрядов и способах их присвоения. Зато не против понаблюдать за Александрой Трусовой, Камилой Валиевой, Елизаветой Туктамышевой и многими другими талантливыми фигуристами, в том числе и юниорами. Важно дать им эту возможность и сделать просмотр спорта проще — тем более что в этом плане сделать это не так уж и сложно.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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