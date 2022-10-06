«Пока можешь кататься, надо оставаться в спорте». Туктамышева начала сезон на Мемориале Панина-Коломенкина

Елизавета с солидным отрывом выиграла короткую программу в Санкт-Петербурге.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева — 82,76

2. Ксения Гущина — 69,70

3. Дарья Садкова — 69,05

4. София Захарова — 65,75

5. Полина Свириденко — 63,85

Для императрицы российского фигурного катания новый сезон официально открыт. Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на «Мемориале Панина-Коломенкина» и стала хедлайнером турнира. Именно появления чемпионки мира и Европы так ожидали на Туполевской улице в Санкт-Петербурге.

Но Елизавета заставила поневрничать всех. И болельщиков, и журналистов, и даже охранников во Дворце спорта. Возникла какая-то накладка с музыкой. Имя шести фигуристок (и Туктамышевой в том числе) было объявлено в самом начале короткой программы женщин — якобы спортсменка не скинула свою музыку для проката. Болельщики даже начали переживать — а вдруг Лиза снялась?

Но прибывший в Академию фигурного катания тренер Алексей Мишин успокоил всех: Елизавета скоро появится. Туктамышева действительно появилась и сделала это достаточно эффектно — порадовала немногочисленную публику тройным акселем — и в целом хорошим прокатом.

Разве что каскад 3-2, вместо привычного 3-3, вызывал вопросы. В остальном — все на привычном уровне. Солидные 82,76 балла и первое место после короткой программы были вполне ожидаемыми.

Еще успею поучаствовать в «Ледниковом периоде»

Как отметила Туктамышева, прокатом она довольна, хоть и сдвоила прыжок в каскаде. Также фигуристка поделилась с журналистами, что получила приглашение от Ильи Авербуха на участие в проекте «Ледниковый период». Но добавила, что пока ответила отказом, сделав выбор в пользу профессионального спорта.

— Какие впечатления от проката?

— Был запланирован каскад 3-3, получился 3-2, остальное сделано неплохо. Я, в принципе, довольна прокатом.

— Будут ли изменения в программе?

— Музыка, движения останутся теми же. Может быть, какие-то дополнения возникнут, но это максимум. Турнир, как рабочий прокат, важен.

— Как обстоят дела с четверными прыжками?

— Четверной? Пока не было возможности его тренировать, в ближайшее время вставлять не планирую.

— Вас приглашали на «Ледниковый период»?

— Илья (Авербух) предлагал принять участие в этом сезоне, но я успею еще. Пока можешь кататься в спорте, надо оставаться в профессиональном спорте.

— Как планируете все успевать в этом сезоне ? У вас и шоу, и этапы российской «Гран-при». Где-то даже совпадают по датам.

— Видимо от чего-то придется отказаться. Я даже планировала откатать в начале дня, в конце — шоу. Но это невозможно физически, мне будет очень тяжело. Но пока справляюсь, это, хотя бы, интересно. И хорошо отвлекает: ты работаешь, работаешь.

— Позвольте уточнить, отказаться же от шоу?

— Ну конечно от шоу. Там же «Гран-при». (Улыбается) Не получится от «Гран-при» отказаться.

— Про Татьяну Тарасову слышали новости?

— Я не слышала этой новости. Но желаю ей здоровья и скорейшего выздоровления!

— Следили за медийным противостоянием Евгения Плющенко и Алексея Ягудина?

— Следила. Но комментировать не буду.

Санкций не чувствую

Тренер спортсменки Алексей Мишин был как всегда дипломатичен и сдержан. Алексей Николаевич выдал сильную речь о российском фигурном катании в столь непростой период. А также добавил, что ждет четверного прыжка от Елизаветы.

— Как вы оцениваете сегодняшний прокат Елизаветы?

— У меня на призе Панина, на которым катался еще я когда-то, очень добрые чувства. Потому что меня во времена пандемии как-то спрашивали: «Что будет? Исчезнут четверные и теперь все будет плохо, сейчас санкции. Все будет плохо, не смогут прыгать». Смотрите, пандемия прошла, стали кататься еще лучше. Санкций я вообще не чувствую.

Наше фигурное катание в лице приза Панина показывает прогресс, и я думаю, что соревнования вызывают еще больший интерес. Оцениваю катание Лизы Туктамышевой позитивно. Надо сказать, что в течение довольно длительного времени у нее болела стопа левой ноги. Потом на прокатах мы не делали каскад с тулупом. По характеру музыки, по тому, что она показывает. Эта программа лучше, чем прошлогодняя, а может вообще лучшая в карьере. Нас это радует.

— Какая главная цель на сезон у Лизы?

— Главная цель Лизы — оставаться самой собой.

— Вы ждете от Лизы четверного прыжка на программах?

— Я жду.

— Прыгнет?

— Жду.