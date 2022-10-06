Шикарное платье Загитовой и нежный образ Щербаковой. Как начались съемки «Ледникового периода»

В Москве стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период». Проект должен выйти уже этой осенью на Первом канале.

Ведущими в этом сезоне остались Алина Загитова и Алексей Ягудин, компанию им составит олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

Увидят зрители и других участников и победителей прошедших Олимпийских игр, в частности Викторию Синицину, Никиту Кацалапова и Ивана Букина. Кроме того, на лед выйдет Евгения Медведева, которая снова встанет в пару с Даней Милохиным.

Макси Алины Загитовой. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По традиции публиковать фотографии прокатов до премьеры нельзя — все самое интересное зрители увидят на Первом. Однако заглянуть по ту сторону экрана можно. Вашему вниманию — самые яркие кадры бэкстейджа с яркими и такими разными образами наших фигуристок

Ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период» Алина Загитова и Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова в шикарном красном платье во время съемок первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». 6 октября 2022 года. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова и Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова дебютирует на шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алексей Ягудин и Алина Загитова два года вместе вели шоу «Ледниковый период». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анна Щербакова новая ведущая «Ледникового периода». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова начала третий сезон в «Ледниковом периоде». Дарья Исаева, Фото «СЭ»