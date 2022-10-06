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Сегодня, 17:10

Шикарное платье Загитовой и нежный образ Щербаковой. Как начались съемки «Ледникового периода»

Шикарное красное платье Алины Загитовой во время записи первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». 6 октября 2022 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Макси Алины Загитовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период» Алина Загитова и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова в шикарном красном платье во время съемок первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». 6 октября 2022 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова дебютирует на шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ягудин и Алина Загитова два года вместе вели шоу «Ледниковый период».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова новая ведущая «Ледникового периода».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова начала третий сезон в «Ледниковом периоде».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ягудин и Алина Загитова на записи первого выпуска шоу «Ледниковый период» нового сезоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Москве стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период». Проект должен выйти уже этой осенью на Первом канале.

Ведущими в этом сезоне остались Алина Загитова и Алексей Ягудин, компанию им составит олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

Увидят зрители и других участников и победителей прошедших Олимпийских игр, в частности Викторию Синицину, Никиту Кацалапова и Ивана Букина. Кроме того, на лед выйдет Евгения Медведева, которая снова встанет в пару с Даней Милохиным.

Макси Алины Загитовой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Макси Алины Загитовой.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По традиции публиковать фотографии прокатов до премьеры нельзя — все самое интересное зрители увидят на Первом. Однако заглянуть по ту сторону экрана можно. Вашему вниманию — самые яркие кадры бэкстейджа с яркими и такими разными образами наших фигуристок

Ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период» Алина Загитова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период» Алина Загитова и Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алина Загитова в шикарном красном платье во время съемок первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». 6 октября 2022 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова в шикарном красном платье во время съемок первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». 6 октября 2022 года.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алина Загитова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова и Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова дебютирует на шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова дебютирует на шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алексей Ягудин и Алина Загитова два года вместе вели шоу «Ледниковый период». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Ягудин и Алина Загитова два года вместе вели шоу «Ледниковый период».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Анна Щербакова новая ведущая «Ледникового периода». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова новая ведущая «Ледникового периода».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алина Загитова начала третий сезон в «Ледниковом периоде». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова начала третий сезон в «Ледниковом периоде».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алексей Ягудин и Алина Загитова на записи первого выпуска шоу «Ледниковый период» нового сезоа. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Ягудин и Алина Загитова на записи первого выпуска шоу «Ледниковый период» нового сезоа.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алина Загитова
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