«Я с 2018 года не загадываю желаний». Евгения Медведева — о новогоднем настроении и планах на будущее

Интервью двукратной чемпионки мира и Европы.

Для Евгении Медведевой новогодние праздники — горячая пора. Ей предстоит выступать в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». После открытой репетиции фигуристка пообщалась с журналистами, рассказала, почему перестала загадывать желания, и поделилась планами на ближайшее будущее и новый, 2023-й год.

Ледовые шоу — это половина спорт, половина искусство

— Женя, как вам фокус с распиливанием? Не страшно было?

— Живая. (Смеется.) Зайчик тоже в порядке. Ну, такое себе. Хорошо, что во время фокуса я ничего не вижу. Поэтому страшнее всех, наверное, зрителю. Секрет? Никаких секретов нет. Авербух просто хочет разделить меня на две части, чтобы я в этой сказке катала одного персонажа, а в другой — другого. (Смеется.)

— Вы фигуристка, актриса театральных постановок, а теперь еще и исполнительница цирковых трюков. Как это совмещаете?

— Прям театральных нет, у нас ледовое шоу — это половина спорт, половина искусство. Так что прямо театральными постановками похвастаться не могу. Но совмещать все? Работа у меня такая. Как-то так и получается — выходишь и просто делаешь свою работу.

— Вы сказали, что Илья хочет вас поделить.

— Это шутка такая родилась, потому что в прошлом году мы катали «Снежную королеву», где я была Гердой. В этом году эту роль исполняет прекрасная Лиза Туктамышева. Мне досталась роль Дороти — я ее тоже катала. И у меня невольно родилась такая шутка — просто забавы ради.

— Какая у вас реакция была, когда предложили поучаствовать в номере с распиливанием?

— Подумала, что меня ничем не удивить. Но Илья Авербух все равно придумает чем. Теперь на несколько секунд становится две Жени Медведевой.

— Не хотели бы себя клонировать?

— Ну, овечка Долли закончила не очень хорошо. Она была злая и рано умерла. Поэтому нет, клонировать себя не особо хочется. (Смеется.)

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Я не прыгала несколько месяцев

— Роль Дороти была три года назад. Вы быстро ее вспомнили?

— Сольный номер я вспомнила минут за 10. Если есть изначальная постановка, то ее нужно чуть-чуть доработать. Три года назад случилась довольно форс-мажорная ситуация. У меня были проблемы с коньками. И вообще вся постановка для меня оказалась большим стрессом. Поэтому это большая удача, что у нас есть репетиции, открытые дни. Я четко знаю, что выхожу на лед. И какой именно номер буду катать. В прошлом году с этим были проблемы. В этом все поспокойнее.

— Какая это репетиция? Сколько их всего еще будет?

— Это третья. Думаю, еще 4-5 будет достаточно. Для меня самое главное — один прыжок поднять, поскольку я уделяла достаточно большое количество времени «Ледниковому периоду». Было очень много сил брошено на проект, накопилось много дел вне льда, тоже рабочих. Сейчас я стараюсь распределять, для меня важно конкретно уделить большое внимание прыжкам — я не прыгала несколько месяцев. Но это 2-3 тренировки.

— Три года назад вы дебютировали в шоу. Сейчас уже спокойнее?

— Абсолютно. Всегда чувствуешь себя спокойнее, когда знаешь, что ты делаешь.

— Есть еще какая-нибудь роль, которую бы хотели на себя примерить?

— Я уверена, что у Ильи Авербуха в запасе еще очень много сумасшедших идей, таких как синеволосая Дороти. Думаю, что еще успеем покатать разные образы.

— Вам надо было восстановиться после «Ледникового периода»?

— По окончании проекта я отпраздновала свой день рождения, сделала себе максимально желанный подарок — шестидневный отпуск. На следующий день сразу полетела отдыхать. Так что восстановиться удалось.

— Милохин связывался с вами? Песню записал вот.

— Вот и ответ.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Живу своими желаниями и не озвучиваю их

— У вас очень много дел. Подарки успели уже купить близким?

— Я не купила еще ничего, это просто ужасно. Меня уже друзья спрашивают: «Женя, что ты хочешь на Новый год?» А я не знаю, чего я хочу! Вообще! Не знаю, что купить им в подарок. Что самое необычное мне дарили на Новый год? Не могу вспомнить. Мне обычно семья и близкие дарят очень трепетные подарки. Поэтому чего-то необычного не могу назвать. Все в рамках приличного.

— Что загадывали у деда Мороза?

— Я с 2018 года не загадываю желаний ни на день рождения, ни на Новый год. Потому что это все мечты. Что-то, не зависящее от меня никаким образом, нематериальное. Я просто живу своими желаниями и лишний раз их не озвучиваю. Потому что если произношу, то все получается наоборот.

— Какие цели на Новый год?

— У меня есть список целей на 2023 год. Первым пунктом там стоит «Уделять больше времени здоровью, себе и своим близким». Хочется именно личные приоритеты сместить в сторону семьи и близких.

— Новый отпуск уже запланировали?

— У меня в январе и феврале предстоят очень интересные рабочие поездки, которые я смогу совместить с отпуском. Пока не могу сказать, какие именно поездки. Но это теплые страны. Надеюсь, мне удастся получить немного загара. (Смеется.)

— На дне рождения вы были в очень красивых платьях. На Новый год выбрали уже наряд?

— Нет. Вот мой костюм на Новый год. (Указала на платье для шоу.)