Фигурное катание — спорт, искусство или шоу-бизнес? Турнир шоу-программ поставит точку в этом вопросе

Новый формат должен решить многолетние споры.

Фигурное катание, как и другие артистические виды, всегда стояло на тонкой грани между спортом, искусством и шоу-бизнесом. С одной стороны, есть критерии сложности элементов и их оценки, постоянные тренировки и олимпийские титулы. С другой — помимо техники на результат влияет и восприятие программы с эстетической точки зрения. И здесь не найти точных методичек — нет ничего более субъективного, чем артистизм. Чемпионскими судьи выбирают одни прокаты, зрители голосуют за вторые, эксперты выступают за третьи...

Параллельно идут разговоры о необходимости разделять навыки в артистизме и технике, а также о роли эстетики в общем результате. Идея создать отдельные соревнования, где на первый план будет выходить именно творческое восприятие проката, возникла не впервые. Чем могли вдохновляться продюсеры Первого канала, заявляя турнир по шоу-программа и к чему на этой неделе приведет данный эксперимент?

Деление на любителей и профессионалов в наши дни исчерпало себя

Действующие лидеры против чемпионов прошлого. Никаких сложных систем подсчета и гонки за технической сложностью. Только эмоции от проката и погружение в программу. Вы удивитесь, но «Русский вызов» далеко не первый в таком подходе. Ближе всего к российскому турниру шоу-программ американские чемпионаты мира среди профессионалов. Вернее, неофициальный мировой тур профессиональных фигуристов — ISU категорически не хотел признавать статус подобных состязаний и выдавать им статус ЧМ. Очевидно, опасаясь конкуренции. Хотя, как оказалось, напрасно: интересная идея отказаться от строгих ограничений ISU и позволить смотреть на фигурное катание шире, чем на набор обязательных элементов, не привела к коммерческому успеху. А для профессионального спорта это и есть важнейший критерий. Кстати, одной из причин неудачи соревнований такого рода называют допуск на них любителей и перевод на статус pro-am.

Изначально такие турниры должны были продлить карьеры ветеранам, которые уходили из «любительского» спорта отнюдь не из-за желания перейти на новый уровень. Все эти деления на профи и любителей восходят к советской традиции и временам Кубертена и в современном мире не имеют уже ничего общего с первоначальными смыслами. В конце концов, фигуристка у которой по три тренировки в день и лед шесть дней в неделю, разве не профессионал? Неужели любитель, который катается в свободное от основной работы время? Соревнования — это и есть основная профессиональная деятельность спортсмена, через которую он и зарабатывает себе на жизнь. Так что под гордым статусом Брайан Байтано и другие герои 1980-х прикрывали свою неконкурентоспособность на фоне молодых чемпионов. И хотя необходимости прыгать четверные на соревнованиях профи не было, их наличие и энергия юных спортсменов все равно играли важную роль.

Алексей Ягудин. Фото Global Look Press

Ягудин «убил» предыдущий формат и теперь выступает в обратном качестве

«Русский вызов» идет по этому неоднозначному пути и допускает как действующих спортсменов, так и тех, кто уже завершил карьеру (даже если боится самому себе и окружающим в этом признаться). Спасать ситуацию должен разве что регламент, согласно которому техника сама по себе не будет оцениваться в принципе. Есть только композиция и представление — так что в теории Алексей Ягудин и Дмитрий Алиев будут в равном положении. Кстати, именно Ягудина и обвиняют в том, что он «похоронил» чемпионаты мира среди юниоров — ветераны отказывались соревноваться с только что победившим в Солт-Лейк-Сити молодым русским парнем. Теперь сам Алексей в подобной роли — как ветеран будет сражаться с текущим поколением звезд. С другой стороны, если отказаться от молодежи в принципе, велик риск превратить турнир в аналог ветеранского турнира.

Таких много в футболе и хоккее. Нет жестких стыков, никто не бежит сломя голову. Стараются показывать умную комбинационную игру и личное мастерство... Только по факту от просмотра подобных матчей порой клонит в сон. Раз уж речь зашла про игровые виды, по аналогии с ними в Америке пытались перевести фигурное катание на «профессиональные» рельсы. Однако если в баскетболе, бейсболе, хоккее или американском футболе, да даже и в теннисе, суть дела не меняется (в любом случае задача — набрать больше очков, чем соперник), то в фигурном катании, как в художественной гимнастике, синхронном плавании, спортивных танцах, помимо чисто спортивной составляющей всегда важное значение будет иметь эстетическая составляющая. Которую никакими объективными показателями и не измерить. И нужно ли? Поэтому «профессиональный спорт» в итоге от собственно «спорта» отказался, превратившись в индустрию ледовых шоу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судить будут простые зрители со стороны — и это шанс увидеть «чистое искусство»

В этом нет ничего плохого. Фигуристы зарабатывают себе имя и репутацию через соревнования, чтобы потом ее монетизировать. К тому же здоровье не бесконечно, и прыгать четверные в 30+ может далеко не каждый. Но если добавлять в коммерческие шоу элемент оценки, то велик риск превратить все в «Ледниковый период». Там тоже номинально есть спортивная составляющая, участники разучивают программы, готовятся... Однако все прекрасно понимают, что серьезно воспринимать результаты нельзя. Хотя бы потому, что от субъективности не избавиться. Кто-то называет «спортом» даже Евровидение или Нобелевскую премию по литературе. Но разве можно объяснить, каким образом песни Эда Ширана лучше Полины Гагариной? Или чем работы Светланы Алексиевич глубже Анни Эрно? Искусство затрагивает те грани человеческой души, которые аршином общим не измерить. Вот и остается только верить «компетентному» жюри.

Организаторы «Русского вызова» и здесь нашли интересный ход. Оценивать программы будут не арбитры фигурного катания. Судить будут известные люди из различных областей искусства — хореографии, балета, музыки, кино, театра, литературы... То есть тонко чувствующие натуры из числа простых зрителей, как и мы с вами. Войдут в состав жюри, кстати, и представители СМИ. Поэтому задача фигуриста — понравиться не конкретным арбитрам с четко сформировавшимся вкусом и заранее прописанными критериями оценки, а готовому к экспериментам человеку со стороны, который будет смотреть не на то, как четко исполняются линии и попал ли в тайминг партнер с поддержкой. Едва ли не впервые на спорт будут смотреть как на чистое искусство. А оно должно быть абстрагировано от любых земных предрассудков.