«Впереди жизнь!» Костомаров впервые показал свои протезы и тренировку

Новая информация о звездном фигуристе, который продолжает лечение после тяжелой болезни.

Олимпийский чемпион россиянин Роман Костомаров продолжает восстановление в больнице в Коммунарке, куда был переведен еще в январе этого года. Как сообщают источники «СЭ», он продолжает готовиться к протезированию, пробует предоставленные врачами устройства, тренируется и сохраняет бодрость духа в непростых условиях. Сегодня впервые с начала мая в соцсетях фигуриста опубликован пост, по которому можно судить о состоянии 46-летнего спортсмена. На видео представлена тренировка Романа — он работает на велотренажере и подмигивает в камеру.

Тренировка и «сука-жизнь»

В кадре Костомаров не появлялся с января. В мае была опубликовано лишь его фото.

В своих соцсетях Роман прокомментировал происходящее доходчиво:

— Ох уж не просто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь!!! Хотя она и не была простой.

Видео Костомаров сопроводил песней украинской группы Machete «По-любому ты красавчик».

В кадре не показаны руки фигуриста, но видны ноги спортсмена во временных протезах — ими он вращает педали. По-сути, это первое публичное документальное подтверждение факта ампутации. Об этом много писали СМИ, но семья Романа не комментировала его состояние, уверяя, что только сам фигурист должен решить, о чем рассказывать, а о чем — умолчать.

Сейчас в исполнении Костомарова представлено настоящее мотивационное видео, которое показывает, что олимпийский чемпион не сломлен и борется за свое здоровье. Очевидно, что оно снято и опубликовано с согласия спортсмена и должно очень много сказать его болельщикам и всем, кто на протяжении пяти месяцев переживает за его здоровье.

Фото Global Look Press

Долги больше 100 тысяч

Тем временем внезапно выяснилось, что в ближайшее время у фигуриста могут возникнуть проблемы и с Федеральной налоговой службой. Как сообщила «Комсомольская правда», на данный момент задолженность Костомарова по выплатам в бюджет составляет 112 тысяч рублей, из-за чего он якобы попал в черный список. Вообще для включения в этот неприятный документ достаточно задолженности в тысячу рублей, но есть и другие условия.

112 тысяч — не очень большая сумма с учетом заработка фигуриста, который раньше получал от 100 тысяч рублей и больше за выступление в каждом шоу. Только в новогодний период Роман проехал более 40 мероприятий. И видимо, поплатился за это своим здоровьем — нагрузка оказалась слишком жесткой.

Да и ничего особенного в «хвостах» по обязательным выплатам для многих граждан в нашей стране нет. Недавно Банк России подсчитал, что задолженность перед банками есть у 23 процентов россиян. Налоги — иная тема, но есть вероятность, что семья Костомарова просто о них забыла на фоне горя. Чисто теоретически за просрочку фигуристку могут быть начислены пени. Другой вопрос — насколько они этичны в данной ситуации.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальные государственные органы, разумеется, данных о задолженностях отдельных граждан не предоставляют. Можно сказать наверняка только то, что на сайте Федеральной службы судебных приставов в публичном доступе никаких задолженностей у Костомарова не зафиксировано.

Кроме того, «КП» утверждает, что Костомаров «тренируется с протезами», так как «не намерен завершать карьеру». Данные сообщения, конечно, звучат оптимистично на фоне новостей о его состоянии, поступающих последние полгода. И непонятно, о какой «карьере» идет речь, ведь из большого спорта Роман ушел 17 лет назад, а выступления в шоу хоть и носили систематический характер, но были скорее работой, чем спортом.

Впрочем, «СЭ» рассказывал историю фигуриста-ампутанта, который покорил США, выступая без конечности, потерянной на войне.

Хронология событий вокруг Романа Костомарова

10 января. СМИ сообщают о том, что ночью олимпийского чемпиона увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Причиной называлась пневмония.

11 января. Появляются подтверждения, что Костомарова перевели в больницу в Коммунарке.

23 января. Костомаров пришел в сознание.

Февраль. Из-за некроза Костомарову последовательно ампутируют конечности.

17 февраля. Впервые высказался лечащий врач Костомарова: «Врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Ситуация была критическая. Было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели. Тактика лечения, как и любая другая, имеет свою цену. Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет».

20 февраля. СМИ пишут об инсульте и новом ухудшении состояния фигуриста.

Март. Врачи продолжают бороться с некрозом, становится очевидно, что ампутировать придется все конечности. Но со временем в состоянии фигуриста появляется положительная динамика.

Фото Соцсети

3 апреля. Костомаров впервые появляется в мессенджерах.

8 мая. От имени Романа публикуется сообщение в соцсетях. В нем фигурист поблагодарил всех за поддержку в тяжелейший период его жизни. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!» — отметил Костомаров.

Май. Фигуриста готовят к протезированию, он работает с психологом из-за депрессивного состояния.

Июнь. Психологическое состояние Костомарова оставляет желать лучшего, но он тренируется с протезами и выполняет физические упражнения.