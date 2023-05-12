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Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Фигуристка ЦСКА продолжила карьеру вопреки травмам. Она перешла к неоднозначному тренеру

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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У Анны Фроловой определенно есть характер.

Часто говорят о том, что женское одиночное катание в России — лет до 17. Дальше ты либо уходишь заниматься другими делами (чему завидуют спортсмены из других видов), либо занимаешь шестые-седьмые места, не особо претендуя на что-то большее. Просто заполняешь строки в протоколе. Исключения единичны и связаны с нестандартными решениями. Елизавету Туктамышеву грамотно вел Алексей Мишин, Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы, вовремя сменив гражданство на грузинское и умело подкараулив ошибки Луны Хендрикс.

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Кто такая Фролова?

Губанова как раз тот пример, который нам нужен. Потому что занимается она в группе Евгения Рукавицына, который, видимо, нашел свои ключи к долговременным карьерам одиночниц. Губанова выиграла Евро в январе в 20 лет. Правда, есть одно но — баллы, с которыми она выиграла, в России принесли все те же шестые-седьмые места. Ультра-си она не исполняла и вряд ли исполнит.

Новый кейс — Анна Фролова. Очень талантливая фигуристка, которая начала мелькать на экранах и добиваться заметных результатов в ЦСКА с Сергеем Давыдовым. Пик ее выступлений — сезон-2020/21, когда Анна заняла второе место на этапе Кубка России с Анной Щербаковой, обыграв Майю Хромых, а в финале Кубка обогнала Алену Косторную и стала пятой, притом что сезон проходил в условиях локдауна и локаута — все российские звезды выступали у нас в Сызрани и других центрах принятия фигурно-катательных решений.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Еще одно пересечение с Губановой — пару лет активно ходили слухи о том, что Фролова может перебраться в зарубежную сборную, называлась даже Греция, но, по всей вероятности, эти планы были дальше от реальности, чем в случае с грузинкой Анастасией.

Фролову после того суперудачного сезона, когда она могла даже помечтать о борьбе за место в сборной, скосили травмы. Хотя она напрыгивала четверной тулуп, пробовала тройной аксель — те прыжки, которые необходимы для конкуренции выше топкой трясины в середине таблицы. Но, как это часто бывает, как раз на таких прыжках Фролова травмировалась и выбыла надолго. Аж на полтора года. Олимпийский сезон она пропустила полностью.

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В сезоне-2022/23 Фролова ярко вернулась, на первых же соревнованиях в короткой программе опередила Трусову и шла второй, затем пробилась на чемпионат России и с достойными 195 баллами стала 12-й. А запомнилась уникальным «нулевым» риттбергером, когда упала еще до отрыва ото льда.

Так комментировал ее состояние весной Давыдов:

— Анна пришла к нам и сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Мы вроде восстановились, потихоньку встали на ноги, она рвалась в бой: «Я хочу четверные». А потом, через два дня после финала «Гран-при», пришла с цветами. Хотя после старта говорила: «У меня перестало все болеть, я готова к работе». Что произошло за два дня? Предпосылок к уходу никаких не было. Но это ее решение, она взрослый человек. Что-то еще могло случиться. Вообще, всегда все можно, было бы желание. Сейчас же еще возрастной ценз чуть-чуть устаканился. А почему нет? Ну учи там потихонечку четверной, занимайся прокатами, постановками. У нее могло получиться, было бы желание, — говорил тренер Sport24.

Давыдову не позавидуешь, притом что он реально один из немногих, кто поставил на поток четверные в своей группе и реально конкурировал с Тутберидзе, воспитывая талантливых девчонок, за последние пару сезонов исчезли с катка Самоделкина, Берестовская, Цибинова, а теперь и Фролова.

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Любопытно и то, к кому ушла Фролова. Рукавицын — тренер, который до успеха Губановой ассоциировался скорее с одиночниками. Дмитрий Алиев — чемпион Европы-2020. Макар Игнатов — вице-чемпион России-2021. Но одна громкая история с участием фигуристки-девушки в его карьере была.

Зовут ее Елизавета Нугуманова, и она во всех красках рассказывала о «травле» и «угрозах» со стороны тренера. В интервью «СЭ» Лиза говорила: «Мне хотелось бы, чтобы это ни с одним человеком больше не повторилось, чтобы никогда в жизни ни с одним человеком так никто не поступал. Многие переворачивали мои слова, говорили про вес. Скажу последний раз в заключение этой истории. Ключевым был не вес. Мне просто не давали работать, у меня не было льда, не было условий для тренировок».

Елизавета Нугуманова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Говорят даже, Лиза записывала разговоры с Рукавицыным, и отмахнуться от серьезных обвинений просто так не получилось. Федерация Санкт-Петербурга, которую уже тогда возглавлял нынешний президент ФФККР Антон Сихарулидзе, провела расследование, но по большому счету оно свелось к тому, что конфликтующие стороны развели по разные стороны — Нугуманова перешла к Елене Соколовой, но катается теперь только в шоу Плющенко, и, кстати, неплохо.

Но, судя по всему, пределы мечтаний Фроловой — не только шоу. Будет интересно наблюдать, как в условиях нового возрастного ценза будет выступать эта улыбчивая и умеющая шутить фигуристка.

Евгений Рукавицын в разговоре с «СЭ» ответил, что «не может подтвердить переход, пока нет документов».

Фигурное катание
Анна Фролова
Евгений Рукавицын
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