Загитова стала участницей Петербургского экономического форума. Что она там делает?

Выступает за мир без отходов и поблагодарила правительство и страну за внимание.

Наши фигуристки всегда удивляли мир своим универсализмом. И в вечном балансе между хореографией и прыжками, и, когда завершат или приостановят карьеру, своей деятельностью вне спорта. Анна Семенович поет, Ирина Слуцкая чего только не перепробовала, Алина Загитова... Так, стоп, а чем занимается Загитова после «Ледникового периода»? А она поехала на Петербургский международный экономический форум, открывшийся в среду на берегах Невы.

Алина теперь зеленая

Довольно неожиданный поворот для фигуристки, учитывая то, что Алина была заявлена участницей сразу двух дискуссий. Дневная называлась «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» и подразумевала обсуждение, как повысить зрелищность соревнований и добавить к спорту успешную коммерцию (самое время обсудить). Но утренняя тема была заявлена так: «На пути к переработке: от отходов к ресурсам». Наряду с министром из Мьянмы и чиновницей из ОАЭ, а также гендиректорами российских компаний в списке дискутантов оказалась Загитова.

1 час и 15 минут ее выступления ждали, думается, десятки тысяч поклонников. Некоторые — с придыханием. Но в конце модератор сказал, что времени дать слово участникам в первом ряду нет, и призвал ограничиться просмотром ролика от Алины. Протестующих не оказалось — они были слишком поглощены перевариванием темы CO2-следа. А ролик вот:

Показалось немного абстрактной связка фигурного катания и темы экологии, возможно, ее можно было обыграть конкретнее — снять видео в каком-нибудь олимпийском Сочи, где полно мусора, или рассказать, как загрязнение природы мешает развивать здоровое человечество. Но форум — дело серьезное, и в целом круто, что к таким темам привлекают медийных людей. В соцсетях фанаты Алины обвинили меня в «прислонении» к фигуристке, мол, чтобы меня не обвиняли в излишнем внимании к Алине (а в соцсетях это регулярно происходит), скажем, что тема реально существует, и вы видите ее важность, когда просто окидываете взглядом тротуары родных городов или пляжи и зоны отдыха за городом.

Если вы поклонник олимпийской чемпионки, пусть ее ролик будет вам напутствием при уходе из-за стола во «Вкусно и точка» или с пикника. Если нет — то просто не надо мусорить, как завещала Джоанна Стингрей в великой рекламе 90-х с русскими рокерами.

Цифры от вице-премьера

Без знания экологии сложно сравнить по содержательности предыдущую панель со спортивной, но состав последней был звездным. Дмитрий Чернышенко, Олег Матыцин, Елена Вяльбе, Алина Загитова, Роман Ротенберг, Никита Нагорный. Наверное, из их речей нагляднее не эмоциональная часть — так, вице-премьер Чернышенко заявил, что «мы всех победим», — а некоторые сухие детали.

— Например, он же озвучил цифру, что 90 процентов спортивного оборудования и экипировки в России импортные.

— Объявил, что правительство смогло не останавливать строительство спортивных объектов, «несмотря на то что сейчас огромное количество средств идет на обеспечение специальной военной операции».

— Упомянул, что объемы финансирования спорта возвращаются на доковидные показатели и составляют 0,3% ВВП (в США — 1%, в Китае — 1,2%, в ЕС — 2,1%, хотя подсчеты сложные и приблизительные).

— Рассказал, что сейчас спортом занимается 51% населения России. Подчеркнем — не хотя бы один раз за жизнь позанимались, а регулярно. А к 2030-му будет 70%. Так что готовьтесь и качайте мышцы, читатели.

Но главным образом уважаемые участники обсуждали новые проекты в условиях изоляции — «Игры будущего» по фиджитал-спорту (в каждом виде есть физическая и комсьютерная часть), Спартакиады, Игры БРИКС. Матыцин заявил, что Россия ничего не хочет разрушать, «мы — страна созидателей». И призвал изучать советский опыт.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что сказала Загитова?

Алина выступила с короткой речью, отвечая на вопрос о новых форматах в фигурном катании:

— Новый формат ввелся, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании, хотя казалось бы — куда еще. Оказывается, есть куда. Чтобы учитывались не только прыжки, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать навыки катания. Дополнительно к программам у нас идет костюм и музыка. У нас ввели новые соревнования между мужчиной и женщиной. Интересный формат, так как сталкиваются два разных вида, мужчина и женщина сталкиваются лбами, интересно, кто будет сильнее. Пока непонятно. Мировое фигурное катание сформировалось, и шоу-программы в нем возможны, но только с нашими фигуристами.

Поэтому хочу сказать огромную благодарность нашему правительству и стране за внимание к нашему виду спорту. Кто, мужчина или женщина сильнее? 50 на 50, — ответила Загитова, появившаяся на панельной дискуссии в прекрасном платье с логотипом букмекерской конторы на груди.

После панели произошла смелая попытка журналистов поговорить с олимпийской чемпионкой, но ее беговые качества, отработанные после забега на Никольской, оказались сильнее журналистских. Да и не обязана она говорить, что пристали, в конце концов. Форумы — не место для дискуссий.

Правда, с одним из участников форума у фигуристки как раз произошел диалог. А вернее, монолог — к Загитовой подошел замминистра спорта Одес Байсултанов и сказал, что, пока он работает в министерстве, мужчины и женщины соревноваться не будут. Вот вам и новые форматы.

Есть такое поверье, что у Загитовой получилась бы хорошая политическая карьера. Тогда, конечно, поездки на форумы — дело нужное. Но контактировать с избирателем ведь тогда тоже придется — в теории вроде бы это предполагается. Пока кажется, что Алина за бесконтактный формат, как Apple Pay.