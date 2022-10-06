Номер на тему спецоперации в «Ледниковом периоде»: как к этому относиться?

Разбираемся — насколько уместны политические мотивы в развлекательном шоу.

Самой громкой новостью со съемок шоу «Ледниковый период», начавшихся в Москве, стала информация о том, что на нем будет номер, посвященный спецоперации на Украине. Его исполняют олимпийская чемпионка Елена Ильиных и известный актер Егор Бероев. Программа поставлена под песню Виктора Цоя «Кукушка» в интерпретации Полины Гагариной. Во время выступления друг Бероева замкомандира роты спецназа ВДВ, находящийся сейчас в зоне СВО, читает стихи. Это очень необычное решение, учитывая, что «Ледниковый период» традиционно считается развлекательной программой. И после возвращения в эфир Первого канала многие воспринимали его как возможность отвлечься от тревожных новостей и политических дискуссий.

Илья Авербух. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Стихотворение, адресованное жене

«Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы не только развлекательные, но еще и очень объединяющие, — заявил в интервью РИА «Новости» постановщик номера Илья Авербух. — Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет. Все живем в едином законе, в единой стране. Все здесь, не исчезаем. Мы вместе с нашей страной, и будет так, как оно будет».

«Сейчас другая идея прийти не может, — сказал журналистам Егор Бероев. — Начать сезон, обойдя тему происходящего на Украине, нельзя. У меня воюют мои друзья, это спецназ ВДВ, это наши ребята, воины, за которых я молюсь и переживаю. Я попросил своего друга, замкомандира роты, прочитать это стихотворение, записать его, адресуя своей жене. Это то, что мы можем сделать для нашей страны. Мы не должны унывать, мы должны поднять дух. И внутри тоже. Мы, актеры и фигуристы, что можем сделать для победы? Поднять дух народа позитивом, радостью и уверенностью в том, что мы победим, верой в будущее нашей страны».

Егор Бероев. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Более глубокое и более человеческое

Всем известно, что спорт — вне политики. У нас в стране многократно озвучивали этот тезис в ответ на санкции против наших атлетов и на требования в их адрес подписать некие обличительные петиции. Но «Ледниковый период» — это не спорт, а шоу, хоть в нем иногда и участвуют спортсмены, еще не завершившие, а только приостановившие свои карьеры. А задача шоу — в том числе затрагивать темы, которые волнуют людей. В данный момент это не только вечные ценности и классические сюжеты, но и конкретные исторические события, к которым безусловно относится спецоперация. О ней очень много говорят в новостях и в аналитических программах. Но есть такая вещь, как эмоциональное восприятие, и оно необязательно должно содержать оценки.

Отличие искусства от медийных площадок как раз в том, что оно идет дальше факта и комментария, затрагивает нечто более глубинное, более человеческое. По сути, эксперимент с программой «Кукушка» на «Ледниковом периоде» — это одна их первых попыток осмыслить происходящее на Украине не в публицистике и не на митингах, а в более многоплановых жанрах. И сделано это не потому, что такова направленность передачи или информационная повестка, а потому, что люди думают об этом на самом деле. У Бероева, как мы узнали, на фронте находятся друзья. А муж и отец детей Ильиных — артист балета Сергей Полунин — уроженец Херсона, а ныне исполняющий обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. Наверняка он тоже пропускает все происходящее через себя. Да и вообще, остались ли в нашей стране люди, которых данная ситуация не затронула лично — хотя бы через друзей и знакомых?

Елена Ильиных. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нарушение «табу»

Конечно, со съемок первого эпизода «Ледникового периода» приходили и другие важные новости. Например, многих болельщиков взволновал факт отсутствия в жюри его бессменного председателя Татьяны Тарасовой. Ее работа в новом сезона была анонсирована, но знаменитого тренера на съемках не оказалось.

«Татьяна Анатольевна собиралась приехать, но накануне позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно, — рассказал Илья Авербух. — Утром подтвердила, что ее не будет. На данный момент тяжелых диагнозов не ставят. У нее поднялось давление и болит голова. Ждем Татьяну Анатольевну, все время с ней на связи. Может быть, это связано с тем, что она сильно ждала новый сезон шоу. Для нее это была мотивация, звонила и спрашивала, когда все начнется. Может быть, перенервничала. Надеюсь, что это не что-то серьезное. Тарасова недавно комментировала фигурное катание, она в строю. Утром была в клинике, а сейчас дома».

Также обратило на себя внимание появление в числе ведущих проекта олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Фигуристка, которая недавно перенесла тяжелую операцию на колене и пропускает осеннюю часть сезона, работает на шоу вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. На съемках девушки появились в длинных бальных платьях, заставив присутствовавших опасаться, что ткань может попасть в конек и привести к падению. «Аня не раз работала вместе со мной летом в Сочи. Не раз я слышал от нее, что кататься в «Ледниковом периоде» она пока не готова, а вот если бы была возможность вести — было бы здорово. Я ей предложил эту идею. И вот Аня здесь», — объяснил Авербух появление Щербаковой.

Все эти моменты тоже очень принципиальны для успеха шоу, которое вскоре выйдет в эфире Первого канала. Но история с номером Елены Ильиных и Егора Бероева выбивается из общего ряда. В первую очередь потому, что многим в последнее время начало казаться, что данная тема в нашей стране превращается в табу, о котором можно говорить только профессионалам. А если за нее берется кто-нибудь не из мира профи, то он обязательно ангажирован. На самом деле нюансов и разных мнений здесь очень много. Но нить событий вокруг спецоперации все равно так или иначе прошивает жизнь всех нас. И прятать возникающие эмоции — глупо и неправильно.