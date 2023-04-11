Валиева и Туктамышева направляются в Монголию. Россияне нашли замену японским шоу?

В январе в Улан-Баторе уже успели побывать японские фигуристы.

В начале мая в столице Монголии пройдет полноценное шоу с участием лучших российских фигуристов прошедшего сезона. Первоначально оно было запланировано на осень, но, видимо, согласовать все получилось значительно быстрее. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и другие не просто смогут съездить в Монголию, но и помочь развитию фигурного катания в этой стране. А еще впервые за сезон выехать всей сборной на международное шоу.

Первый каток в Монголии построили всего полтора года назад

Слышали когда-нибудь о монгольских фигуристах? Да, такие существуют. Марал-Эрдене Гансух стала первой монголкой, принявшей участие в соревнования под эгидой ISU. В 2011 году одиночница выступила на чемпионате мира среди юниоров, в 2019-м — на Универсиаде в Красноярске. Сейчас спортсменка регулярно соревнуется на турнирах из серии «челленджер». Тренируется Марал-Эрдене в Японии, куда переехала с родителями в пятилетнем возрасте. Причина проста — в Монголии в то время не было ледовых арен, где фигуристы могли бы полноценно тренироваться.

Монгольские представители зимних видов спорта могли тренироваться только зимой, когда все замерзло, иногда при невыносимо низких температурах ниже минус 30 градусов. Для того чтобы продолжить подготовку в другое время, нужно было выезжать за границу. И только в 2021 году в столице Улан-Баторе открылась первая крытая ледовая арена. Размер катка — 30 на 60 метров, что соответствует стандартам МОК. Поэтому на арене «Степпе» (что переводится как «степь») можно проводить любые соревнования.

В январе этого года в Монголию приезжали японские фигуристы. Они выступали в шоу Grassland On Ice, которое совместно организовали федерации фигурного катания Японии и Монголии. Событие было приурочено к празднованиию пятидесятилетия установления дипломатических отношений между двумя странами. В Улан-Баторе не было Юдзуру Ханю, Шомы Уно, Каори Сакамото и других известных японских фигуристов, но начало положено. Среди выступавших главной звездой оказалась Рика Хонго, двукратный бронзовый призер чемпионата четырех континентов и победительница этапа «Гран-при в России».

В мае столицу Монголии должны посетить российские фигуристы. На официальном сайте арены «Степпе» говорится, что шоу будет проводиться 6-7 мая, а участвовать в нем будет практически вся сборная страны, включая Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Софью Акатьеву, Аделию Петросян, Евгения Семененко, Петра Гуменника, Дмитрия Алиева и Марка Кондратюка. Среди выступающих в парных видах ждут Анастасию Мишина/Александра Галлямова, Евгению Тарасову/Владимира Морозова, Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Викторию Синицину/Никиту Кацалапова. Возможно, список еще будет пополняться.

— Я рада, что фигурное катание закладывает основу для своего интенсивного развития в Монголии. Я уверена, что монгольские фигуристы скоро будут участвовать в международных соревнованиях и показывать отличные выступления. Я хочу, чтобы вы все были сильными и непоколебимыми в нашей дружбе. Я надеюсь увидеться с вами скоро в Улан-Баторе, — передает слова Камилы Валиевой издание Middle Asian Daily News.

В 2022 году правительство Монголии приняло решение объявить 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» для того, чтобы способствовать развитию пострадавшего от пандемии туристического сектора страны. Поэтому и решили провести такое шоу — оно организовано Монгольским комитетом физической культуры и спорта и станет первым полномасштабным мероприятием такого рода в стране.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первый международный гала-концерт

В прошлом году действительно велись переговоры по поводу проведения шоу в Монголии, но оно намечалось на осень. Об этом рассказывал министр спорта России Олег Матыцин, который обсуждал гала-концерт на видеовстрече с председателем Государственного комитета по физической культуре и спорту Монголии Жаргалсайханом Доржсурэнгийном. «Недавно нами подписан совместный план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2022-2024 годы, мы уже приступили к его реализации... Осенью российские фигуристы примут участие в масштабном ледовом шоу в Улан-Баторе и проведут серию мастер-классов для монгольских спортсменов», — такими были слова Олега Матыцина.

Возможное шоу комментировал и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган: «Мы будем встречаться с представителями федерации и Министерства спорта Монголии для того, чтобы изучить условия и возможности. Это состоится в начале октября. Речь идет об условиях проведения шоу. Можно предложить открытую площадку неизвестно где, на Байкале. Мы же должны ознакомиться с возможностями, которые есть: по качеству льда, проживания. Тогда можем говорить более конкретно. Предполагается такая работа, она ведется».

Но так как настоящая ледовая арена все-таки в Монголии есть, проведение шоу не должно составить особых проблем. И это круто для местных спортсменов: во-первых, им есть где тренироваться, во-вторых, они могут увидеть одних из лучших фигуристов мира, еще и во всех видах. Японцы приезжали к ним не со звездным составом, но, возможно, вернутся. Из России приедут герои прошедшего сезона (плюс Синицина/Кацалапов, которые в соревнованиях не участвовали).

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для российских фигуристов это тоже хорошо. Не считая шоу Этери Тутберидзе в Казахстане, отечественные спортсмены первые в этом сезоне побывают на международном гала-концерте. Монголия вряд ли может быть полноценной заменой тем же японским шоу, в которые раньше приглашали россиян. В стране пока всего лишь одна площадка, где можно выступать, а этого маловато. С другой стороны, почему такому шоу не поспособствовать привлечению внимания со стороны властей и инвесторов для планирования в будущем новых ледовых арен? Эту ситуацию можно назвать выигрышной для обеих сторон. Российским фигуристам есть, где выступать, кроме России (хотя и дома еще не все города охвачены), а в Монголии может произойти бум фигурного катания.