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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Маргарита Дробязко.
Маргарита Дробязко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Советской и литовской фигуристке Маргарите Дробязко, вероятно, обнулят литовский паспорт.

Во вторник в Сочи открылось новое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Богатая по сценографии и оформлению постановка вызвала, с одной стороны, ажиотаж, с другой — много споров.

Автограф Валиевой за деньги

Ну, например, на пресс-конференции были одни из хедлайнеров Виктория Синицина и Никита Кацалапов, и снова возник вопрос, так завершили они карьеру или нет? Вроде бы все факты, в том числе цитаты Александра Жулина и Татьяны Тарасовой (пусть и дезавуированные), указывают, что да. Но нет — пара утверждает, что такого не говорила. Это чистая правда, такого [про уход] они не говорили — но вполне могли завершить без объявления, разве нет? Практика частая. Навка поделилась новой формулой: «Завершили на время». С другой стороны, в марте пара участвовала в турнире шоу-программ — не возобновление карьеры? Чемпионы мира на нем еще и бронзу взяли.

Второй момент — организация автограф-сессий и тому подобного. Как сообщили коллеги с места событий, чтобы получить автограф Камилы Валиевой, нужно было заплатить 1000 рублей. Фотографию — еще тысячу. Специально переспросил у очевидцев: да, все так и работало, берешь талон, показываешь браслетик — и тогда получаешь роспись. А если поднял камеру в очереди к Камиле — все, до свидания.

Это не какое-то ноу-хау — понятно, что возможность пообщаться со звездами часто используется маркетологами. Но обычно такие «ништяки» все-таки тоньше зашиты в программу и предоставляются при покупке более дорогих билетов или доплате за попадание на мероприятие — ту же пресс-конференцию, например. Автографы Александры Трусовой, которые можно было получить на шоу Плющенко после покупки нескольких фирменных вещей, уже оставляли вопросы. Интересно, что думают сами Камила и Саша, оставляя такие автографы? Хотя кто мы такие, чтобы учить кумиров распоряжаться своим росчерком пера?

Маргарита Дробязко и&nbsp;Повилас Ванагас. Призера чемпионата мира и Европы хотят лишить гражданства Литвы. Дробязко запрещают выступать в Сочи

Литовцы хотят лишить гражданства свою фигуристку

Однако была еще одна большая фанатская группа, которая пристально следила за стартом шоу-марафона Навки. Это члены Сейма Литвы и литовские журналисты, которые словно приурочили к старту нового сезона шоу обсуждение лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. От такого пиара любая «Спящая красавица» проснется и пойдет считать билетную выручку.

Дробязко родилась в Москве в семье полярного летчика, но в порядке исключения в 1993-м получила паспорт Литвы, чтобы выступить на Олимпиаде с Повиласом Ванагасом. Решение было верное — Дробязко/Ванагас принесли Литве единственную за всю историю медаль чемпионата мира в фигурном катании. Прошло почти 30 лет — она так и остается в одиночестве в литовской кладовой. Ну и добавим, что Дробязко — жена гражданина Литвы по рождению Ванагаса, а не просто партнерша по катанию на льду.

Что ж, раз гражданство дали — имеют право и забрать. Намерение озвучила председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен:

— Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной стадии этого решения. Насколько я знаю, оно поддерживается, поэтому, скорее всего, будет принято, — сказала она. Подарком, мол, надо правильно пользоваться, считают депутаты.

В прошлом году после участия в другом шоу Навки Дробязко и Ванагас были лишены государственных наград Литвы — рыцарских крестов Ордена Гедимина. Кстати, это тот самый князь, который отобрал у Руси некоторые западные, ныне белорусские, земли и ходил на Киев и на реке Ирпень победил объединенные киевские и брянские войска. История взаимоотношений у стран нашего региона богатая. Президент Гинтарас Науседа подписал указ со словами, что «заслуги спортсменов перечеркнуты циничным посещением коммерческого мероприятия в Сочи» и что «демократия должна быть в состоянии защитить себя».

Тогда Маргарита в соцсетях отреагировала стихотворением Булата Окуджавы:

Осудите сначала себя самого, научитесь искусству такому.

А уж после судите врага своего и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки.

А уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага, а когда преуспеете в этом,

Не придется уж больше валять дурака — вот и станете вы человеком.

Маргарита Дробязко выступает на Красной площади в паре с Повиласом Ванагасом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дробязко может оказаться лицом без гражданства

Но, как оказалось, по тогдашнему законодательству лишить гражданства не могли. Оснований много — получение с нарушениями или путем обмана, но Дробязко под них не подходила. Литовские законодатели срочно зашуршали бумагами и начали вносить поправки в действующие правила — и теперь лишать гражданства стало возможно, «если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран».

Формулировка, конечно, расплывчатая и неконкретная, но это мало кого сейчас интересует по обе стороны баррикад. После появления правовых оснований Сейм начал готовить процедуру, которая, видимо, скоро завершится.

На новость уже отреагировали в России. Татьяна Тарасова призвала предоставить Дробязко российское гражданство. Удивительно, но на историческом изломе между СССР и Россией фигуристка осталась советской гражданкой, сразу выбрав Литву. Российского паспорта у нее, судя по всему, нет, а период с 1991-го по 1993-й она жила по советским документам, как многие — обмен завершился только в 2004-м.

Алиса Ефимова. Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США

Литовцы оставляли без гражданства и американцев

Впрочем, если кто-то уверен, что литовцы пляшут только под дудку США, то вот пример из недавней олимпийской истории. Литовцы могли предоставить гражданство американке Эллисон Рид, чтобы их лучшая танцевальная пара, как в свое время Дробязко и Ванагас, поехала на Олимпиаду. Но не стали. Тот же президент Научеда не нашел у нее особых заслуг перед Литвой. В данном случае сработал институт.

А почему тогда литовских политиков так возбудило участие Дробязко в сочинском шоу? Ведь в «Аленьком цветочке» или «Спящей красавице», в отличие от некоторых других шоу, нет политических мотивов. Вероятно, сыграли роль два пункта — во-первых, шоу Навки финансируются государственным Президентским фондом культурных инициатив. Во-вторых, муж Навки — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом утверждать, что Дробязко сама как-то высказывалась на тему безопасности Литвы, никак нельзя.

Фигурное катание
Иван Дробязко
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