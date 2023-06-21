Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу

Советской и литовской фигуристке Маргарите Дробязко, вероятно, обнулят литовский паспорт.

Во вторник в Сочи открылось новое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Богатая по сценографии и оформлению постановка вызвала, с одной стороны, ажиотаж, с другой — много споров.

Автограф Валиевой за деньги

Ну, например, на пресс-конференции были одни из хедлайнеров Виктория Синицина и Никита Кацалапов, и снова возник вопрос, так завершили они карьеру или нет? Вроде бы все факты, в том числе цитаты Александра Жулина и Татьяны Тарасовой (пусть и дезавуированные), указывают, что да. Но нет — пара утверждает, что такого не говорила. Это чистая правда, такого [про уход] они не говорили — но вполне могли завершить без объявления, разве нет? Практика частая. Навка поделилась новой формулой: «Завершили на время». С другой стороны, в марте пара участвовала в турнире шоу-программ — не возобновление карьеры? Чемпионы мира на нем еще и бронзу взяли.

Второй момент — организация автограф-сессий и тому подобного. Как сообщили коллеги с места событий, чтобы получить автограф Камилы Валиевой, нужно было заплатить 1000 рублей. Фотографию — еще тысячу. Специально переспросил у очевидцев: да, все так и работало, берешь талон, показываешь браслетик — и тогда получаешь роспись. А если поднял камеру в очереди к Камиле — все, до свидания.

Это не какое-то ноу-хау — понятно, что возможность пообщаться со звездами часто используется маркетологами. Но обычно такие «ништяки» все-таки тоньше зашиты в программу и предоставляются при покупке более дорогих билетов или доплате за попадание на мероприятие — ту же пресс-конференцию, например. Автографы Александры Трусовой, которые можно было получить на шоу Плющенко после покупки нескольких фирменных вещей, уже оставляли вопросы. Интересно, что думают сами Камила и Саша, оставляя такие автографы? Хотя кто мы такие, чтобы учить кумиров распоряжаться своим росчерком пера?

Литовцы хотят лишить гражданства свою фигуристку

Однако была еще одна большая фанатская группа, которая пристально следила за стартом шоу-марафона Навки. Это члены Сейма Литвы и литовские журналисты, которые словно приурочили к старту нового сезона шоу обсуждение лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. От такого пиара любая «Спящая красавица» проснется и пойдет считать билетную выручку.

Дробязко родилась в Москве в семье полярного летчика, но в порядке исключения в 1993-м получила паспорт Литвы, чтобы выступить на Олимпиаде с Повиласом Ванагасом. Решение было верное — Дробязко/Ванагас принесли Литве единственную за всю историю медаль чемпионата мира в фигурном катании. Прошло почти 30 лет — она так и остается в одиночестве в литовской кладовой. Ну и добавим, что Дробязко — жена гражданина Литвы по рождению Ванагаса, а не просто партнерша по катанию на льду.

Что ж, раз гражданство дали — имеют право и забрать. Намерение озвучила председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен:

— Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной стадии этого решения. Насколько я знаю, оно поддерживается, поэтому, скорее всего, будет принято, — сказала она. Подарком, мол, надо правильно пользоваться, считают депутаты.

В прошлом году после участия в другом шоу Навки Дробязко и Ванагас были лишены государственных наград Литвы — рыцарских крестов Ордена Гедимина. Кстати, это тот самый князь, который отобрал у Руси некоторые западные, ныне белорусские, земли и ходил на Киев и на реке Ирпень победил объединенные киевские и брянские войска. История взаимоотношений у стран нашего региона богатая. Президент Гинтарас Науседа подписал указ со словами, что «заслуги спортсменов перечеркнуты циничным посещением коммерческого мероприятия в Сочи» и что «демократия должна быть в состоянии защитить себя».

Тогда Маргарита в соцсетях отреагировала стихотворением Булата Окуджавы:

Осудите сначала себя самого, научитесь искусству такому.

А уж после судите врага своего и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки.

А уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага, а когда преуспеете в этом,

Не придется уж больше валять дурака — вот и станете вы человеком.

Маргарита Дробязко выступает на Красной площади в паре с Повиласом Ванагасом. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дробязко может оказаться лицом без гражданства

Но, как оказалось, по тогдашнему законодательству лишить гражданства не могли. Оснований много — получение с нарушениями или путем обмана, но Дробязко под них не подходила. Литовские законодатели срочно зашуршали бумагами и начали вносить поправки в действующие правила — и теперь лишать гражданства стало возможно, «если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран».

Формулировка, конечно, расплывчатая и неконкретная, но это мало кого сейчас интересует по обе стороны баррикад. После появления правовых оснований Сейм начал готовить процедуру, которая, видимо, скоро завершится.

На новость уже отреагировали в России. Татьяна Тарасова призвала предоставить Дробязко российское гражданство. Удивительно, но на историческом изломе между СССР и Россией фигуристка осталась советской гражданкой, сразу выбрав Литву. Российского паспорта у нее, судя по всему, нет, а период с 1991-го по 1993-й она жила по советским документам, как многие — обмен завершился только в 2004-м.

Литовцы оставляли без гражданства и американцев

Впрочем, если кто-то уверен, что литовцы пляшут только под дудку США, то вот пример из недавней олимпийской истории. Литовцы могли предоставить гражданство американке Эллисон Рид, чтобы их лучшая танцевальная пара, как в свое время Дробязко и Ванагас, поехала на Олимпиаду. Но не стали. Тот же президент Научеда не нашел у нее особых заслуг перед Литвой. В данном случае сработал институт.

А почему тогда литовских политиков так возбудило участие Дробязко в сочинском шоу? Ведь в «Аленьком цветочке» или «Спящей красавице», в отличие от некоторых других шоу, нет политических мотивов. Вероятно, сыграли роль два пункта — во-первых, шоу Навки финансируются государственным Президентским фондом культурных инициатив. Во-вторых, муж Навки — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом утверждать, что Дробязко сама как-то высказывалась на тему безопасности Литвы, никак нельзя.