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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Американец, британец, француз. Вердикт CAS по «делу Валиевой» вынесут западные юристы

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Назван состав судебной коллегии, которая решит судьбу олимпийского золота в командном турнире Олимпиады-2023.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз о порядке рассмотрения «дела Камилы Валиевой». Слушания о допинговом инциденте российской фигуристки состоятся с 26 по 29 сентября в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. На кону — судьба олимпийского золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022. Если суд аннулирует победу нашей сборной, чемпионский титул перейдет американцам. Ну а сейчас главная новость — это состав коллегии арбитров, который раньше не планировали обнародовать из соображений секретности, а теперь все-таки опубликовали. Вердикт вынесут британец Джеймс Дрейк,американец Джеффри Мишкин и француз Матье Мезоннёв.

Три в одном

Пока что заседание планируется провести за закрытыми дверьми и закончить за три дня (29 сентября — резервный день на случай непредвиденных обстоятельств). Сторонами процесса, помимо Камилы Валиевой, названы РУСАДА и его дисциплинарный комитет, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU). Заявку на участие также подавала сборная США по фигурному катанию, но ей было отказано. Часть заинтересованных сторон, в том числе Камила Валиева, планируют участвовать в слушаниях по видеосвязи. В одном дело собрано сразу три иска — в них с разных позиций оспаривается вердикт дисциплинарного комитета РУСАДА от 14 декабря 2022 года.

Напомню, что судьи в Москве не обнаружили вины и халатности Валиевой, хотя и признали факт нарушения правил. Единственной санкцией в отношении Камилы стала отмена результата, показанного фигуристкой на чемпионате России в день сдачи положительной пробы на триметазидин — 25 декабря 2021 года. Этот вердикт позволяет юной спортсменке продолжить карьеру, а сборной ОКР — сохранить золото командного турнира Олимпиады-2022. Однако в ВАДА сразу выразили обеспокоенность оправданием фигуристки и в итоге оспорили решение ДС РУСАДА.

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ВАДА требует признать Валиеву виновной по всем статьям и назначить ей максимально возможное наказание в четыре года дисквалификации с аннулированием всех результатов с 25 декабря 2021 года. При таком раскладе Камила теряет не только титул чемпионки России-2022, но и звание чемпионки Европы-2022, а вся наша сборная — золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

РУСАДА, не согласившись с собственным дисциплинарным комитетом, выдвинуло довольно странную претензию — в том, что Камиле не был объявлен выговор. Однако понятно, что это технический момент — ради того, чтобы наша сторона приняла участие в слушаниях. И, наконец, сама Валиева не согласна даже с фактом нарушения правил, и требует вернуть себе титул чемпионки России — 2022.

Фигуристка Камила Валиева
Фото Global Look Press

Судьям ничто человеческое не чуждо

Решение CAS станет окончательным, а апелляцию на него можно подать только в Федеральный трибунал Швейцарии и только по процедурным вопросам. При этом ждать новостей 29 сентября не стоит. Формулировки и оформление даже резолютивной части решения арбитража могут занять несколько месяцев. Так что, если мы что-то узнаем до западного Рождества — будет хорошо.

Надо ли волноваться по поводу того, что в коллегию вошли только западные юристы, которые в нынешней геополитической ситуации могут быть настроены к российской девушке не слишком благожелательно? Увы, это реалии CAS, где вообще традиционно правят бал представители западных стран. На данный момент в базе арбитража нет ни одного судьи из России, а из русскоязычных присутствуют трое белорусов, двое украинцев и один латвиец. Но не факт, что для этого дела были доступны даже они.

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Обычно CAS предлагает сторонам выбрать по одному арбитру из предложенного списка. В данном случае ВАДА остановилось на жителе Нью-Йорка с русской фамилией Мишкин, а Валиева — на профессоре права Университета Экс-Марсель Матье Мезоннёве. Председателем суда назначен Джеймс Дрейк, который одновременно представляет Великобританию и Австралию. По-хорошему, профессионалы не должны заморачиваться по поводу национальной принадлежностью подсудимых. Хотя, как показывает практика, судьям тоже не чуждо ничто человеческое.

Наиболее интересная фигура в коллегии — Мезоннёв, у которого много публикаций о правах человека в спорте. В частности, он подробно разбирал дело Кастер Семени, которая боролась в Международной федерацией легкой атлетики за отмену ограничений по тестостерону в женских соревнованиях. Наверняка этому профессору теперь будет интересна интерпретация к антидопинговым правилам статуса «защищенного лица» (Камила на момент предъявления обвинений была несовершеннолетней).

Фигуристка Камила Валиева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Компромисс, который не устроит никого

В целом «дело Валиевой» очень непростое и, увы, оказалось вплетено в том числе и в политический контекст. В нем масса нюансов и подводных камней — начиная со статуса «защищенного лица», который вообще-то может привести к тому, что вердикт или его часть засекретят. Также есть история с халатностью Стокгольмской лаборатории, которая нарушила сроки изучения пробы — из-за этого Камила выступала в командных соревнования ОИ-2022, не зная о своих допинговых проблемах. Есть решение выездной коллегии CAS в Пекине, которая допустила Валиеву на личный турнир, несмотря на все обвинения.

Также имел место момент со слишком долгим рассмотрением дела в дисциплинарном комитете РУСАДА, из-за чего дело чуть было напрямую не попало в CAS, минуя Москву. В общем, арбитражу сейчас предстоит разбираться с настоящей сагой, и какое бы решение мы ни получили — будут недовольные. И есть большое подозрение, что судьи захотят руководствоваться не принципом справедливости, а желанием учесть интересы всех сторон одновременно. И это может вылиться в самый неожиданный компромисс, который не устроит никого, но спорщики разойдутся с мыслью, что «могло быть намного хуже».

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Практически все, что сейчас известно об обвинениях в адрес Камилы, содержалось в вердикте выездной панели CAS полтора года назад. В феврале 2022-го арбитры пришли к выводу, что «низкая концентрация вещества и отрицательные допинг-пробы, взятые до и после положительной пробы, указывают на то, что спортсменка не принимала триметазидин для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов» и что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности связано с контаминацией» (непредумышленным смешением допинга с обычной пищей). Однако будет ли учитывать нынешняя коллегия мнение своих коллег — большой вопрос. Ведь потом имело место расследование РУСАДА, а к нему есть претензии уже у Всемирного агентства.

Фигурное катание
Камила Валиева
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