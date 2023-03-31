«Добро пожаловать в мир высоких достижений». Почему в фигурном катании защищают рукоприкладство в отношении детей?

Фанатов возмутила история физического и психологического насилия отца над восьмилетней фигуристкой.

В начале межсезонья главной фигуристкой страны внезапно стала восьмилетняя Мирослава Лебедева. К сожалению, из-за неприятной ситуации — абьюза со стороны собственного отца. Михаил ведет YouTube-канал от имени юной спортсменки, где выкладывает кадры с тренировок. В видеороликах мужчина часто жестко высказывается о весе дочери и игнорирует ее слезы из-за боли в теле. Многие болельщики фигурного катания недоумевают, почему в данной ситуации Михаилу все еще позволено так обращаться с Мирославой. Но есть и те, кто не видит в этом ничего критичного, ­- речь же о спорте высших достижений.

Фото Global Look Press

Рукоприкладство и психологическое насилие

Во время чемпионата мира у корреспондента «СЭ» произошел такой диалог с чемпионкой Европы Анастасией Губановой. Разговор зашел о рукоприкладстве в фигурном катании.

— Никогда не видела, не слышала о рукоприкладстве?

— Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило.

— Почему у нас так, это менталитет? Сможем ли мы с этим когда-нибудь справиться?

— Конечно, это неправильно. Надо все решать разговором, обсуждением. С маленькими детьми просто это не всегда работает. На них, наверное, можно голосочек повысить, чтобы они поняли и зауважали. Но рукоприкладство лучше никогда не начинать, это мое мнение. А как уж сложится в будущем — не знаю.

Голосочек, конечно, повышают — и на детей, и на взрослых, и не только в фигурном катании. Если посетить хотя бы одну тренировку в каком-либо виде спорта, можно только поразиться тому, как у тренеров хватает голосовых связок кричать целый день. Но хотя бы до рукоприкладства на тех занятиях, на которых мне удалось побывать, не доходило.

Михаил Лебедев на дочь в роликах не кричит. Его достаточно спокойный и иногда саркастический голос может ранить даже больше. Все началось с видео, где мужчина пинает девочку, одетую в куртку и штаны Мирославы. Спортсменка плачет и падает на пол. Ей отвечают: «На старт сейчас пойдешь. Ты еще руки будешь тут высовывать. Я не буду играть».

В ролике не видно лиц, но то, что там фигурируют именно Михаил и Мирослава, подтвердил сам отец фигуристки. «Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял ее за куртку, и мы пошли», — сказал мужчина RT. При этом он называет все «небольшим спором» и утверждает, что «никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее» не было.

— «Швырял» я ее за то, что она показала тогда себя своим поведением за все три дня, водил ее в кино, в кафе день через день ходим, а за это никакой благодарности я не увидел, — добавил Михаил в соцсетях.

Кроме этого момента, в Сети распространились еще два видео. На первом Михаил отчитывает дочь за набранные в праздники 1,5 килограмма и сравнивает ее с мешком картошки. При этом мужчина сам говорил, что в этот период делал все, чтобы дочь была счастлива, в том числе водил ее в рестораны. На втором видео девочка плачет на льду из-за боли в бедрах, но отец говорит, что нужно просто потерпеть. Он не верит Мирославе.

Отец выступает в этой истории как будто основным тренером фигуристки — именно он привел дочь в спорт еще в трехлетнем возрасте. Но официально Мирослава числится в школе «Хрустальный».

Фото Global Look Press

Полярные мнения относительно жестокости в спорте

Казалось бы, ситуация однозначная — так поступать с детьми, даже в спорте, нельзя. Это может вылиться в психологическую травму на всю жизнь. Уже сейчас Мирославу никто не слушает, а она едва сдерживает слезы. Привить таким образом любовь к фигурному катанию кажется не совсем возможным.

Но пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни настроены радикально и считают, что нужно запретить спорт высших достижений до 18 лет: «Хочешь себя калечить ради медальки? Флаг в руки, с 18 лет. А захочешь с детьми такое проворачивать — приравняем к жестокому обращению с ребенком».

Другие оправдывают поведение Михаила Лебедева. «Да профспорт в основном весь такой. Жестокость и насилие», «Он хочет воспитать профессиональную спортсменку» и «Добро пожаловать в мир высоких достижений. Все люди, которые достигли чего-то в спорте, про чье детство я знал, живут именно такой жизнью» — вот только некоторые из цитат интересующихся спортом.

В данной ситуации можно было поступить по-другому. В одном из комментариев Михаил говорит, что сам через все это прошел, в том числе через телесные наказания за какую-то провинность. Однажды в детстве его заставили засунуть руки в крапиву, чтобы он выучил один из жизненных уроков. Лебедев считает, что это нормально.

Понятно, почему отец так же воспитывает и своего ребенка, вот только это нельзя назвать нормальным поведением. Осознанность людей растет, и они не должны повторять ошибки своих родителей, даже если те желали только лучшего для своих детей. Михаил, возможно, и хочет получить чемпионку, но такими темпами вырастет только забитый ребенок, которому вообще не захочется ничего знать о спорте. Родители должны в первую очередь оставаться именно родителями, у спортсменов должны быть тренеры. Никто не мешает и им поступать точно так же, но здесь уже надо озаботиться вопросом должного образования специалистов.